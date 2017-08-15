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новость СМИ: Российский Темпбанк отключен от системы SWIFT за связи с Ираном и Сирией

15.08.2017
Темпбанк. Фото: tempbank.ru
Темпбанк. Фото: tempbank.ru
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Московский Темпбанк отключен от международной системы обмена финансовыми данными SWIFT за работу со структурами Ирана и Сирии. Об этом в понедельник вечером сообщил имперский сайт "Русская весна".

На сайте самого учреждения такой информации не помещено.

В 2014 году США ввели против Темпбанка и председателя его правления Михаила Гаглоева санкции за поддержку сирийского диктатора Башара Асада. В декабре 2016-го санкции были распространены на ряд других топ-менеджеров организации.

После снятия санкций с Ирана Темпбанк открыл корреспондентские счета Центробанку и ряду других крупных банков этой страны. После этого, говорится в публикации "Русской весны", американская НПО "Объединение против ядерной программы Ирана" (UANI) направила Гаглоеву письмо с предостережением от сотрудничества как с Тегераном, так и с режимом Асада.

На сайте банка есть особый раздел "Иран - Сирия".

Между тем 5 апреля нынешнего года российский Центробанк ввел в Темпбанке временную администрацию. Причинами такого решения были названы "неустойчивое финансовое положение" организации и "наличие угрозы интересам кредиторов и вкладчиков".

В августе 2014-го сообщалось, что Великобритания намерена добиваться, чтобы от системы SWIFT отключили всю Россию. Как отмечалось, такая мера не заблокирует основные торговые сделки, однако сможет вызвать проблемы в международной банковской деятельности и в итоге нарушить торговые потоки.

Последующие месяцы тема муссировалась приближенными Кремля, несмотря на то что менеджмент SWIFT официально опроверг такие планы. В декабре 2014-го президент ВТБ Андрей Костин заявил, что отключение от SWIFT "будет означать войну". В январе 2015-го премьер-министр Дмитрий Медведев пригрозил неминуемой и жесткой реакцией, в случае если Запад пойдет на такой шаг.

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15.08.2017
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