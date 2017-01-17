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В распоряжении Главной военной прокуратуры Украины оказалось датированное 1 марта 2014 года обращение беглого экс-президента Виктора Януковича с просьбой к Владимиру Путину ввести в страну российские войска. Об этом сообщил на своей ФБ-странице генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Надзорное ведомство получило факсимиле документа из секретариата ООН при посредстве постоянного представительства Украины в международной организации. 4 января представительство запросило в секретариате ООН письмо постпреда России Виталия Чуркина от 3 марта 2014-го, адресованное тогдашнему генсеку организации Пан Ги Муну, и все приложенные к этому письму документы, в том числе обращения Януковича. 6-го числа секретариат направил украинскому постпредству копии запрошенных бумаг.

"Все полученные украинским следствием материалы ООН признала официальными документами, предоставленными Россией, - подчеркнул Луценко. - Получены неоспоримые документальные доказательства государственной измены Януковича".

Копию обращения беглого экс-президента генпрокурор в своем посте, однако, не опубликовал.

В ночь на 4 марта 2014 года Чуркин, выступая на экстренном заседании Совбеза ООН, продемонстрировал дипломатам копию письма Януковича. В документе среди прочего говорилось: "Обращаюсь к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой использовать вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности, защиты населения Украины".

При этом Янукович еще 22 февраля 2014-го был снят Верховной радой с поста президента и около 23-го числа бежал в Россию.

Спецназовцы российского ГРУ, одетые в камуфляж без опознавательных знаков, захватили ряд объектов в Крыму еще в ночь на 27 февраля 2014 года. Однако Путин тогда отказывался признавать, что на полуострове действуют российские войска. Лишь 1 марта - как можно предположить, после получения письма Януковича - он обратился в Совфед за разрешением ввести войска на Украину. В тот же день решение было принято единогласно.

Между тем, судя по памятной медали, выпущенной после аннексии Крыма, Россия начала захват полуострова еще 20 февраля 2014-го, то есть до свержения Януковича.