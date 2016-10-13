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Москва расторгла соглашение между правительствами России и Украины о взаимодействии при эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов. Документ, подписанный премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликован на сайте правительства.

Соглашение было подписано в июле 1995 года. Оно устанавливало, что нефтепродуктопроводы, проходящие по территории Украины, эксплуатируются дочерними предприятиями АК "Транснефтепродукт". Однако в феврале 2016 года эти участки нефтепроводов были проданы швейцарской компании International Trading Partners AG.

В связи с этим правительство пришло к выводу, что участие российской стороны в соглашении "нецелесообразно", поясняется в сопроводительной записке.

Нефтепродуктопровод являлся предметом судебного спора "Транснефти" и Киева. В марте 2015 года Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассацию "дочки" "Транснефти" на решение Ровненского суда о национализации украинского участка трубопровода Самара-Западное направление.

Сейчас по этой трубе "Транснефть" поставляет на Украину дизтопливо. Так, в сентябре заявка составила 150 тысяч тонн.