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Также: Россия, Европа, Украина, Война, Президент, Политика, Мир | Персоны: Владимир Путин, Петр Порошенко, Ангела Меркель

новость Встреча "нормандской четверки" состоится 19 октября в Берлине

18.10.2016
Саммит "нормандской четверки" в Париже. Фото пресс-службы президента Франции
Саммит "нормандской четверки" в Париже. Фото пресс-службы президента Франции
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В Берлине 19 октября состоится встреча "нормандской четверки". Об этом сообщает Accosiated Press, ссылаясь на офис канцлера Германии Ангелы Меркель.

Информацию о встрече подтвердил президент Украины Петр Порошенко. Как говорится в сообщении на официальном сайте главы государства, решение о проведении переговоров было принято по итогам телефонного разговора Меркель, Порошенко и президента Франции Франсуа Олланда.

Как отмечает "Немецкая волна", подтверждение есть и со стороны официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта. Он добавил, что на встрече будет обсуждаться реализация минских соглашений и план дальнейших действий.

Подтверждения участия в переговорах со стороны Кремля пока не было. Если встреча действительно состоится, это будет первый визит в Германию Владимира Путина с момента аннексии Россией Крыма.

В августе Путин заявил, что не видит смысла во встречах "нормандской четверки". Его заявление прозвучало после того, как ФСБ сообщила о диверсии, якобы совершенной украинскими "диверсантами" в Крыму.

Путин обвинил Украину в том, что она стала на путь террора. Действия Украины "глупы" и "преступны", заметил пркзидент. Он заверил, что не оставит без внимания гибель двух российских силовиков, о которой заявляла спецслужба. Смысл акций, якобы готовившихся Киевом, Путин объяснил стремлением украинских властей отвлечь внимание от внутренних проблем страны.

Путин также заметил, что в свете информации о готовившихся терактах и диверсиях встречи в нормандском формате утрачивают смысл.

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18.10.2016

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