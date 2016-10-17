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новость Захарченко: Убийство Моторолы - объявление войны

17.10.2016
Александр Захарченко. Кадр пресс-службы "ДНР"
Александр Захарченко. Кадр пресс-службы "ДНР"
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Убийство командира боевиков батальона "Спарта" Арсения Павлова (Моторолы) является объявлением войны. Как передает РИА "Новости", об этом заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

"Я так понимаю, Петр Порошенко нарушил перемирие и объявил нам войну", - сказал Захарченко.

По его словам, власти ДНР уже знают имя заказчика покушения. Следственные мероприятия помогут установить личность исполнителя преступления, добавил Захарченко.

Полпред ДНР в контактной групп по Украине Денис Пушилин также обвинил в убийстве Павлова Киев. "Украина не может идти в полноценное наступление, потому что они знают, что проиграют, поэтому они опять возвращаются к террористическим актам", - сказал Пушилин, добавив, что в ДНР покушение на Моторолу рассматривают как провокацию.

Между тем в МВД Украины считают, что к убийству Моторолы причастны его подельники. "Террорист Арсений "Моторола" Павлов - уничтожен. Похоже, что своими же подельниками по человеконенавистническому террористическому интернационалу. Таков печальный, но справедливый конец всех таких ублюдков на нашей украинской земле", - написал на своей странице в Фейсбуке официальный представитель МВД Украины Артем Шевченко.

Версию, что Моторолу могли убить собственные соратники, поддержали и в среде боевиков. "Командир был убит взрывом бомбы, закрепленной на стене помещения мусоропровода, смежной с лифтовой шахтой. Приведено в действие оно было именно в тот момент, когда Арсен зашел в лифт, за ним закрылись двери, но кабина еще не начала движение вверх. То есть работа была сделана с точностью до секунды", - написал на ВК-странице "Сводки от ополчения Новороссии" боевик Андрей Алексеев.

"Украинские диверсанты не имеют доступа в здание и возможности долгое время там находиться и проводить какие-то работы, не вызывая подозрения охраны. Убийство совершено некими пособниками киевской хунты, имеющими возможность маскироваться под "своих" для подготовки теракта", - говорится в сообщении.

Моторола был убит накануне вечером. Инцидент произошел 20 и 21 часом. По предварительной информации, когда Моторола поднимался на лифте в свою квартиру, в кабине лифта или рядом с ней сработала заложенная самодельная бомба.

Мотороле было 33 года. Он родился и жил в Ухте, Коми. Некоторое время служил в российской армии; участвовал во второй чеченской войне. Весной 2014 года прибыл на Украину для участия в российской агрессии против этой страны. В марте 2014-го присутствовал на пророссийском митинге в Харькове. В дальнейшем прибыл в Донбасс. Собранный им батальон "Спарта" воевал под Славянском, под Иловайском, в Донецком аэропорту и в районе Дебальцева.

Моторола приобрел известность своей жестокостью. Он лично проводил пытки и расстрелы пленных.

24 июня на террориста уже было совершено покушение. Фугас был заложен у входа в больницу и сработал, когда Моторола выходил из здания после перевязки. Однако главарь боевиков не пострадал.

5 сентября 2015 года СМИ сообщали, что Моторола сбежал из Донецка. Как утверждалось, террорист и его пособники выехали из города на двух джипах, под завязку набитых вещами. При этом жену и ребенка главарь боевиков оставил в Донецке. Бегство Моторолы объясняли боязнью зачисток.

Покушения на главарей боевиков как в ДНР, так и в ЛНР происходят регулярно; многие оканчиваются успехом. Боевики традиционно обвиняют в атаках украинских военных.

Комментарии 4 комментария | Оставить комментарий Обсудить
17.10.2016

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