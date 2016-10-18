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В Западной и Южной Сибири подняты по тревоге соединения и воинские части Центрального военного округа, в том числе подразделения зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400. Как передает РИА "Новости", об этом сообщил помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин. По его словам, мероприятия проходят в рамках контрольной проверки по итогам 2016 учебного года.

По словам Рощупкина, военные "совершили марши на полигоны, где приступили к комплексным тактико-огневым занятиям". По словам собеседника агентства, в проверке задействованы мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, экипажи авиабазы Толмачево, дивизионы зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400, отряды специального назначения, а также специалисты всех видов обеспечения.

"Ранее органы военного управления крупнейшего в России округа отработали развертывание группировки войск на Центральноазиатском стратегическом направлении", - добавил офицер.

В ходе контрольной проверки более 20 тысяч военнослужащих на практике отработают все виды боевых действий от маневров до обороны и наступления, после чего командование оценит боеспособность подразделений. Одна из основных ролей впервые принадлежит военным психологам, которым предстоит проанализировать сплоченность каждого воинского коллектива и психологической настрой военных.

Проверка, проведение которой контролирует командующий войсками ЦВО генерал-полковник Владимир Зарудницкий, продлится пять суток.

В минувшую субботу военно-транспортные самолеты Ил-76 с десантниками и техникой на борту вылетели в Египет для предстоящих совместных российско-египетских антитеррористических учений "Защитники дружбы-2016". В ходе учения планируется одновременная высадка около 300 десантников.

В первой половине сентября в России прошли стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2016". В них были задействованы более 12 тысяч военнослужащих. Маневры проходили на полигонах Южного военного округа и в акваториях Черного и Каспийского морей.

Учения "Кавказ-2016" начались спустя пять дней после масштабной проверки боеготовности войск в ЮВО. По некоторым данным, предшествующая учению недельная проверка юго-западного стратегического направления была проведена по прямому указанию Владимира Путина и рассматривалась в качестве ответной меры на инцидент с украинскими военнослужащими в Крыму, которых в ФСБ обвинили в попытке диверсии.