О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror712.graniru.info/Politics/Russia/m.255653.html
Также: Россия, Война, Деньги для армии, Политика

новость В Сибири по тревоге подняты 20 тысяч военнослужащих ЦВО

18.10.2016
Военные учения. Фото: mil.ru
Военные учения. Фото: mil.ru
Реклама

В Западной и Южной Сибири подняты по тревоге соединения и воинские части Центрального военного округа, в том числе подразделения зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400. Как передает РИА "Новости", об этом сообщил помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин. По его словам, мероприятия проходят в рамках контрольной проверки по итогам 2016 учебного года.

По словам Рощупкина, военные "совершили марши на полигоны, где приступили к комплексным тактико-огневым занятиям". По словам собеседника агентства, в проверке задействованы мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, экипажи авиабазы Толмачево, дивизионы зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400, отряды специального назначения, а также специалисты всех видов обеспечения.

"Ранее органы военного управления крупнейшего в России округа отработали развертывание группировки войск на Центральноазиатском стратегическом направлении", - добавил офицер.

В ходе контрольной проверки более 20 тысяч военнослужащих на практике отработают все виды боевых действий от маневров до обороны и наступления, после чего командование оценит боеспособность подразделений. Одна из основных ролей впервые принадлежит военным психологам, которым предстоит проанализировать сплоченность каждого воинского коллектива и психологической настрой военных.

Проверка, проведение которой контролирует командующий войсками ЦВО генерал-полковник Владимир Зарудницкий, продлится пять суток.

В минувшую субботу военно-транспортные самолеты Ил-76 с десантниками и техникой на борту вылетели в Египет для предстоящих совместных российско-египетских антитеррористических учений "Защитники дружбы-2016". В ходе учения планируется одновременная высадка около 300 десантников.

В первой половине сентября в России прошли стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2016". В них были задействованы более 12 тысяч военнослужащих. Маневры проходили на полигонах Южного военного округа и в акваториях Черного и Каспийского морей.

Учения "Кавказ-2016" начались спустя пять дней после масштабной проверки боеготовности войск в ЮВО. По некоторым данным, предшествующая учению недельная проверка юго-западного стратегического направления была проведена по прямому указанию Владимира Путина и рассматривалась в качестве ответной меры на инцидент с украинскими военнослужащими в Крыму, которых в ФСБ обвинили в попытке диверсии.

Комментарии 5 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
18.10.2016

новость Новости по теме
15.10.2016 Шаманов: "Искандеры" размещены в Калининградской области в ответ на ПРО →
15.10.2016 Российские десантники отправились в Египет на совместные учения →
10.10.2016 Полтавченко утвердил продовольственные нормативы на случай войны →
10.10.2016 Командующим ВДВ назначен Андрей Сердюков →
14.09.2016 Минобороны объявило о формировании новой армии на юго-западном направлении →
14.09.2016 Генштаб заявил о возможности уничтожать вражеский десант еще в портах погрузки →
06.09.2016 Путин посетит финальную часть учений "Кавказ-2016" →
29.08.2016 Министерства проверят на готовность к работе в условиях военного времени →
25.08.2016 Путин поручил провести внезапную проверку в трех военных округах →
19.08.2016 Подразделения Минобороны начали учения по обеспечению группировки войск в Крыму →
14.06.2016 В России началась внезапная проверка боеготовности в ВС →
08.02.2016 Шойгу объявил о "внезапной проверке" в войсках Южного военного округа →
19.09.2015 Путин лично наблюдает за учениями под Оренбургом →
26.05.2015 В России начались учения ПВО и авиации Центрального военного округа →
Фото и Видео
27410
Play own
Шабаш "добровольцев Донбасса"
27402
Play own
В защиту права на аборт
27403
Play own
10 лет без Политковской
27199
Play own
"Чистые выборы" 18 сентября
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Светоносный Моторола
статья Осень после русской весны
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Иван Грозный и ФСО
Николай Митрохин. Фото: Радио Свобода
статья Путинская кибервойна
Владимир Абаринов
РЕКЛАМА
Loading...
новость Захарченко: Нам известно имя убийцы
Александр Захарченко. Кадр пресс-службы "ДНР"
новость США: санкции за кибератаки
Белый Дом. Фото с сайта WhiteHouse.Gov
новость Иванов: МГБ в России не будет
Сергей Иванов. Фото: kremlin.ru
новость Совет ЕС о России и Асаде
Здание Совета Евросоюза в Брюсселе. Фото: europahouse-tm.eu
в блоге Баба-яга - лидер
383
новость Моторолу взорвали в лифте
Арсений Павлов (Моторола). Фото: dnr-lnr.com
новость Мракобесы сорвали спектакль
"Иисус Христос - суперзвезда": сцена из спектакля театра "Рок-опера". Фото: rock-opera.ru
новость Британия: счета RT заблокированы
В студии Russia Today. Фото: tvc.ru
новость Клых отказался от адвоката
Станислав Клых с адвокатом Мариной Дубровиной в суде, 06.09.2016
новость Усманов стал налоговым эмигрантом
Алишер Усманов. Фото с сайта Telegraph
новость Горбачев: повестка на суд в Литву
Похороны погибших во время событий у вильнюсского телецентра.1991 г. Фото Д.Борко
новость Показания на Березовского
Сергей Хаджикурбанов. Фото: svobodanews.ru
новость За санкции и против войны
Борис Джонсон и Джон Керри. Кадр видео с youtube-канала британского МИДа
статья Маннергейм и большинство
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
статья Плевать на весь мир!
в блоге Ивана Васильича горе
383