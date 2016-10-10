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Также: Регионы, Война, Россия, Общество, Политика | Персоны: Георгий Полтавченко

новость Полтавченко утвердил продовольственные нормативы на случай войны

10.10.2016
Георгий Полтавченко. Фото: st-petersburg.er.ru
Георгий Полтавченко. Фото: st-petersburg.er.ru
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Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко утвердил продовольственные нормативы на случай войны. Как пишет Фонтанка.Ру, за счет продовольственных резервов петербуржцам гарантируют получение 300 граммов хлеба в сутки в течение 20 дней. Документ был подписан 6 октября.

Запасы сельскохозяйственной продукции состоят из неснижаемого и оперативного резервов зерна - ржи и пшеницы. Оперативные запасы могут распродаваться, в том числе для регулирования рыночных цен на муку и хлебобулочные изделия путем так называемых "зерновых интервенций". Накоплением и хранением запасов в Петербурге занимается ГУП "Продовольственный фонд", находящееся в ведении комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка. Обслуживание резервов осуществляется за счет предоставляемых из петербургской казны субсидий.

Согласно новому постановлению общий объем запасов в ближайшие три года составит не менее 69,7 тысячи тонн. Их должно хватить на полтора месяца снабжения 5,2 миллиона жителей города из расчета 300 граммов хлебных продуктов в день. Неснижаемый запас в 31 тысячу тонн рассчитан на 20 дней получения петербуржцами того же 300-граммового пайка.

Также Смольный регламентировал провести мониторинг продовольственной безопасности Петербурга. Для этого комитету по развитию предпринимательства и потребительского рынка предписано ежемесячно собирать информацию о розничных и отпускных ценах на основные продукты питания, объеме их производства и показателях качества, запасах сырья и продовольствия, тарифах перевозчиков и иные сведения. Ежегодно планируется обновлять статистические данные о населении города, количестве и финансовой устойчивости сельхозпроизводителей, объемах потребления и так далее.

В начале октября МЧС провело всероссийские учения по гражданской обороне с участием более чем 40 миллионов человек. Предполагалось, что в них будут задействованы свыше 200 тысяч спасателей, около 50 тысяч единиц техники и нештатные аварийно-спасательные формирования.

Предполагалось, что будут отработаны оповещения и сбор центральных главков министерств и ведомств, региональных и муниципальных властных структур. Также в планах - отработка эвакуации, выдачи средств индивидуальной защиты и развертывания санитарно-обмывочных пунктов.

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10.10.2016

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