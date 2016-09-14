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Черноморский флот России способен уничтожить неприятельский десант еще в портах его погрузки. Как передает ТАСС, об этом заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов.

"Черноморский флот должен быть способен - и он показал, что он способен, - своими средствами поразить десант в ходе выдвижения, начиная с портов погрузки", - сказал генерал.

"Для этого у Черноморского флота сегодня есть все: средства разведки, которые обнаруживают цели на дальности до 500 километров, средства поражения", - заверил Герасимов.

По его словам, баланс сил на Черном море в последние годы изменился, так что теперь ВМС Турции нельзя назвать хозяином в регионе.

В начале сентября на юге России в рамках стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2016" ударные группы Черноморского флота отработали задачи противокорабельной, противовоздушной, противолодочной и противоподводно-диверсионной обороны сил высадки морского десанта в море. В маневрах были задействованы большие десантные корабли "Цезарь Куников", "Саратов", "Азов" и "Николай Фильченков".

По данным Минобороны, морская пехота ЧФ заняла районы ожидания погрузки на БДК, из которых формировались десантные отряды кораблей. Надводными кораблями отрабатывали задачи охранения десантных кораблей в районах формирования сил морского десанта.

Учения "Кавказ-2016" прошли на территории Южного военного округа с 5 по 10 сентября.В них приняло участие около 12,5 тысячи военных.