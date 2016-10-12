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новость Совфед одобрил бессрочное размещение российской авиагруппы в Сирии

12.10.2016
Авиабаза Хмеймим. Фото: mil.ru
Авиабаза Хмеймим. Фото: mil.ru
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Совет Федерации ратифицировал российско-сирийское соглашение о бессрочном размещении в Сирии авиагруппы Вооруженных сил России. Как передает Интерфакс, за такое решение проголосовали 158 членов верхней палаты, один воздержался.

Документ регулирует условия бессрочного нахождения российской авиагруппы на территории Сирии. Уточняется, что она размещена на территории республики по просьбе сирийской стороны и дислоцирована на аэродроме "Хмеймим" в провинция Латакия, который вместе с его инфраструктурой и территорией предоставляется в пользование российской стороне на безвозмездной основе.

Документом закрепляется договоренность о том, что вооружение, боеприпасы и оборудование ввозятся на территорию Сирии без взимания каких-либо сборов и пошлин, а личный состав российской авиагруппы "беспрепятственно пересекает границу Сирии и не подлежит досмотру пограничными и таможенными органами сирийской стороны".

Личному составу российской авиагруппы и членам их семей предоставляются иммунитеты и привилегии, аналогичные дипломатическим. Транспорт и воздушные суда, используемые в интересах российской авиагруппы, "пользуются иммунитетом от досмотра, обыска, реквизиции, ареста и иных принудительных мер".

Кроме того, устанавливается, что сирийская сторона не предъявляет никаких претензий России, ее авиагруппе и ее личному составу и не возбуждает против них никаких исков в связи с их деятельностью.

Соглашение заключается на бессрочный период и прекращается по истечении одного года с даты получения уведомления одной из сторон о намерении прекратить действие этого документа.

Уточняется, что реализация соглашения не потребует дополнительных вливаний из федерального бюджета - финансирование будет осуществляться в пределах средств, выделяемых Министерству обороны из бюджета на соответствующий год.

Госдума 7 октября ратифицировала соглашение о бессрочном размещении российской авиационной группы на территории Сирии. Документ был подписан 26 августа 2015 года в Дамаске, а 9 августа 2016 года внесен президентом Владимиром Путиным на рассмотрение Госдумы.

10 октября стало известно, что Россия намерена разместить в сирийском Тартусе военно-морскую базу на постоянной основе. "Соответствующие документы подготовлены, они проходят процедуры межведомственного согласования. Степень готовности достаточно высокая, и мы надеемся, что скоро будем просить у вас ратифицировать эти документы", - заявил Как замминистра обороны Николай Панков. Сейчас в Тартусе находится пункт материально-технического обеспечения российских кораблей.

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12.10.2016

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