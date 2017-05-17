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Также: Музыка, Президент, Акции протеста, Дети, Культура, Россия, Общество, Политика | Персоны: Алексей Навальный

новость Песня Алисы Вокс с критикой протестующих подростков написана по заказу чиновников

17.05.2017
Алиса Вокс в клипе "Малыш"
Алиса Вокс в клипе "Малыш"
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Песня поп-певицы Алисы Вокс "Малыш" с критикой подростков, принимающих участие в протестных акциях, написана по заказу госструктур. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на неназванного собеседника, близко знакомого с Вокс и ее музыкантами.

Как рассказал источник издания, Вокс предложили "обложить оппозицию". Музыканты приняли предложение, рассчитывая в первую очередь на будущие корпоративные заказы. Гонорар составил около 2 миллионов рублей.

Клип был опубликован на YouTube 15 мая. В песне школьникам рекомендуется "начать с себя", вместо того чтобы протестовать.

Лидер Партии прогресса Алексей Навальный во вторник в своем блоге выразил уверенность, что песню и клип заказала администрация президента. Однако из публикации "Медузы" не понятно, подразумевал ли собеседник издания под госструктурами именно АП.

Между тем двое источников сайта в самой администрации президента заявили, что это ведомство отношения к клипу Вокс не имеет. Один из чиновников предположил, что песня и видео действительно заказаны политтехнологами, однако теми, которые "остались за бортом" АП.

Сама Вокс от комментариев отказалась, заявив "Медузе", что ее "задолбали эти вопросы". При этом певица заверила, что "писала песню не про политику".

Издание также передает, что не сумело установить, кто снимал клип. Сами Вокс и ее PR-директор сообщили, что это им не известно.

Вместо музыкантов Вокс в клипе снимались набранные по объявлениям статисты. Один из них, Олег Белоусов, рассказал "Медузе", что за съемки получил 5 тысяч рублей. Это, заметил он, вдвое больше, чем обычно платят за съемочный день.

Как отмечал Навальный, это не первая заказная песня с критикой оппозиции. Еще в конце апреля известный рэпер Птаха (Давид Нуриев) выпустил клип "Свобода 2.017". В середине марта Птаха был оштрафован на 200 тысяч рублей по делу об экстремизме за бранный отзыв о движении "Антидилер". Он полностью признал вину и принес "Антидилеру" извинения. Дело было рассмотрено в особом порядке.

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Спрашивайте, мальчики

02.04.2017

26 марта на антикоррупционных акциях было непривычно много школьников. Всю неделю эту новую реальность комментировали социологи и политологи. А неделю спустя некоторые из подростков вышли снова. Ефим и Михаил устроили на Манежной публичные политические дебаты, после того как их друга увели в автозак. Оппонент им попался взрослый и не самый благожелательный.

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