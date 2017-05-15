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Также: Мильштейн, Регионы, Акции протеста, Право, СМИ, Интернет, Колонки, Россия, Общество, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Алексей Навальный, Екатерина Винокурова, Юлия Навальная, Сергей Собянин, Владимир Путин, Дмитрий Медведев

статья Выводная пошлина

Илья Мильштейн, 15.05.2017
Илья Мильштейн
Илья Мильштейн
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статья Статья

Домашнего страха струя

Похоже на то, что посредством принудительного улучшения жилищных условий миллионы людей надолго погружают в мир бесконечных бюрократических дрязг, судебных конфликтов, тягостных тревог и страхов. Россиян намеренно фрустрируют, чтобы они не отвлекались на разного рода политику, а тупо боялись и мучились неизвестностью. Лишний раз убеждаясь в том, что судьбы их решаются без них.

Илья Мильштейн
26.04.2017
383
Пара фраз 26.04.2017
в блоге Путин - защитник москвичей
383
Пара фраз 25.04.2017
в блоге Реновация и привереды

Алексея Анатольевича "вывели с митинга".

Фраза вроде не вполне грамотна, но уже сказана и пересказана многократно, опубликована в новостных сводках, блогах и микроблогах, затвержена и выучена назубок. Так что это происшествие, явление несогласованного Навального на согласованную акцию с дальнейшим его удалением за какие-то там "пределы", стало вчера главным событием дня. Все прочее - детали, включая стилистику. Вывели с митинга, и точка.

Сюжет можно проследить буквально по минутам, о чем позаботились пиарщики Алексея Анатольевича, вольные и невольные. Вот он едет на проспект Сахарова, с женой Юлией и сыном Захаром. А вот приехал, и журналист Екатерина Винокурова, один из организаторов антисобянинга, постит обессмертивший ее имя твит: дескать, к сцене рвется Навальный... Это просто неприлично. Но крик ее, к счастью, услышан, и тридцать омоновцев успешно блокируют пришельца, и он уходит, уходит. Неприличность устранена.

Тем не менее преимущественно только о нем, о неприличном, второй день подряд, забыв про пятиэтажки, полемизирует в своих соцсетях вся мыслящая Россия, и в этом важно разобраться. Почему так случилось: люди вышли протестовать против столичных и прочих властей, но мало кто уже помнит, что там неслось с трибун, а про Навального - помнят? Отчего неудачная его попытка выступить со сцены не то просто рядом со сценой постоять вызывает столько эмоций у публики?

Тут имеется еще и предыстория. За сутки до митинга та же Винокурова обнародовала текст, в котором сообщила, что на проспекте Сахарова не будет политических партий и политиков уровня VIP, поскольку, к огромному сожалению, им слишком многие не доверяют. И тогда уже, при чтении этого текста, закрадывалась мысль, что автор вместе с остальными организаторами сильно ошибается, о причинах же оставалось лишь гадать.

То ли неучастие политиков указанного уровня было условием, которое поставило начальство, перед тем как разрешить гражданам собраться в Москве. То ли Екатерина добросовестно заблуждалась, полагая, что политическую акцию в наши дни можно и нужно проводить без лидеров. Ну и попутно возникал, конечно, вопрос о политиках уровня VIP, которые были нежеланными гостями на митинге: это кого там не ждали - Путина, Медведева, Собянина?..

Впрочем, с приходом Навального ситуация прояснилась. Абзац был посвящен ему и только ему. В связи с чем бестактность Алексея Анатольевича стала особенно очевидной, но одновременно открылся и целый ряд других простых истин. Более всего связанных с политикой и политиками, даже вне зависимости от того, к какой категории они принадлежат и кто эти уровни замеряет.

Проблема в том, что все экономические с виду конфликты, которые сотрясают Россию в течение последних лет, невозможно решить без этих проклятых "политиков". Причем оппозиционных, и жестко оппозиционных, а не тех, кто заседает в Думе или мечтает тайно творить добро, обитая в какой-нибудь из кремлевских башен. От них тоже бывает польза, как показали годы перестроечные, но только в тех случаях, когда общественный протест выплескивается на улицы, и организаторы ни черта не боятся, и на трибунах рядом с депутатами стоят неформальные лидеры противостояния с властью. О чем сегодня остается лишь мечтать.

Проблема и в том, что все нынешние беды являются продолжением политики, которую творит высшая власть. И если можно, на радость десяткам миллионов сограждан, оттяпать Крым, то почему же нельзя снести их дома и поиграть с ними в игру "Угадай, где теперь жить будешь"? Оттого, если предположить, что народ прозревает и начинает смутно подозревать неладное, то вдвойне необходимы на трибунах люди, которые попытаются ему растолковать, что происходит на самом деле. Опять-таки в эпоху перестройки было немало ораторов, которые убедительно объясняли собравшимся, в чем корень экономических невзгод и по каким счетам приходится платить за тотальный дефицит и обнищание. Найтись такие люди должны и теперь. Поэтому без политики нельзя.

Без политики не получается, и это касается не только хрущевок и их несчастных жителей, но и дальнобойщиков, к примеру. Правда, власть научилась гасить все эти протесты, запугивая и по-тихому договариваясь, но опыт показывает, что по-настоящему не решается ни один вопрос. Потому и надежды организаторов вчерашнего митинга вывести людей на площадь, покричать и принудить власть к отмене дикого закона обречены на провал, и обильно процитированная выше Винокурова уже готова свергать Собянина у себя в "Телеграме". Но это скорее реакция на скандал с Навальным, нежели программа действий. Да и как его свергнешь, Собянина, ежели политикам мы не доверяем?

Главная же беда заключается в том, что реальных оппозиционных лидеров в нынешней России почти и нет. Непонятно, кого игнорировать и не допускать к трибуне. Разве что есть Навальный, к которому можно относиться как угодно, но едва ли стоит упрекать его в неприличных действиях, даже если он рвется к трибуне. По сути помогая омоновцам выводить его с митинга, что бы это ни значило. В итоге наносится двойной вред задуманному делу: и к митингующим власть не относится всерьез, раз уже они сами с такой готовностью очищают свои ряды от смутьянов, и сам смутьян опять на коне. Ему вновь помогли недруги, вольно или невольно, и бывший кандидат в мэры Москвы велит сыну не плакать, и, популист эдакий, покидает поле битвы победителем. В отличие от десятков тысяч земляков, которых переселят и спасибо не скажут за покорность, долготерпение и аполитичность.

Комментарии 5 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
Илья Мильштейн, 15.05.2017
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