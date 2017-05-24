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Судья Центрального районного суда Волгограда Игорь Григорьев приговорил участника антикоррупционной акции 26 марта студента Максима Бельдинова к 1,5 годам лишения свободы условно. Он признан виновным по части 1 статьи 318 УК (применение не опасного для жизни насилия в отношении представителя власти), сообщает "Открытая Россия" со ссылкой на адвоката Романа Зайцева.

Дело было возбуждено по заявлению потерпевшего полицейского по фамилии Барейший. На акции 26 марта Бельдинов пнул его ногой, когда полицейский с напарником тащили в автозак задержанного несовершеннолетнего школьника. Медэкспертиза обнаружила у Барейшего кровоподтек правой паховой области. Полицейский заявил, что при он испытал "физическую боль и моральные страдания".

Как рассказал местному изданию V1.ru подросток, за которого вступился Бельдинов, его задержали очень жестко. "Мы ничего не нарушали, спокойно себя вели и просто прогуливались, - отметил школьник. - Неожиданно меня окружили бегущие полицейские, и я услышал звук рации, что меня за что-то надо задержать. Тут же какой-то полицейский схватил меня за руку, другой за ногу. Я упал на асфальт, и мне сразу заломили руки и очень сильно тянули за волосы. У меня короткая стрижка, поэтому мне было очень больно. Видимо, то, как меня схватили и тащили, и возмутило того парня. Помню, что сзади был толчок, а потом услышал крик ведущего меня полицейского: "Ловите его!".

Бельдинова задержали сразу после инцидента. Он написал явку с повинной. По словам студента, он пнул полицейского из-за того, что его возмутило грубое нарушение конституционных прав школьника. "Ребят крутили - парней, девчонок, всех подряд, даже тех, кто просто мимо проходил. Ну и я не сдержался. Решил помочь задержанному единомышленнику, человеку, который пришел выразить позицию согласно Конституции, и получил со стороны сотрудников насилие. Вы бы видели, как они его скрутили! Это уже ни в какие рамки не лезло. Но я, конечно, тоже молодец. Сейчас я раскаиваюсь в содеянном. В поступке было больше эмоций, чем разума", - сказал Бельдинов.

В полиции на Бельдинова составили два административных протокола о мелком хулиганстве и об участии в несогласованном мероприятии. Суд приговорил его к пяти суткам ареста и десяти тысячам рублей штрафа. Следствие по уголовному делу не стало настаивать на аресте студента. До суда он находился под подпиской о невыезде.

Бельдинов - студент пятого курса истфака Волгоградского государственного социально-педагогического университета. По его словам, на втором курсе заинтересовался идеями анархизма, которых придерживается до сих пор. Бельдинов заявил, что поддерживает лидера Партии прогресса Алексея Навального, но "не его яростный сторонник".

По данным полиции, в Волгограде в несогласованной акции 26 марта приняли участие около 250 человек. "Колонна митингующих прошла от площади Ленина до Аллеи Героев, а затем спустилась на набережную 62-й Армии", - говорилось в сообщении. Было задержано 28 участников акции, из них четверо несовершеннолетних.

В среду судья Тверского райсуда Москвы Алексей Стеклиев приговорил фигуранта "дела 26 марта" Александра Шпакова к полутора годам общего режима по обвинению в нападении на командира 1-го батальона 2-го оперполка УМВД по Москве подполковника Валерия Гоникова.

Шпаков стал вторым осужденным по "делу 26 марта". 18 мая судья Тверского райсуда Мария Сизинцева вынесла приговор 28-летнему актеру Юрию Кулию, также обвиненному по части 1 статьи 318. Дело Кулия тоже было рассмотрено в особом порядке за одно заседание. Приговор актеру оказался значительно менее суровым, чем приговор Шпакову, - восемь месяцев колонии-поселения.

До суда дошло дело еще одного фигуранта - 32-летнего строителя Станислава Зимовца. Он, несмотря на признание вины, от разбирательства в особом порядке отказался. Первое заседание по делу Зимовца было назначено на вторник, однако из-за отсутствия адвоката Светланы Сидоркиной судья Тверского райсуда Екатерина Коротова перенесла слушания на 29 мая.

В марте - апреле по делу были арестованы четыре человека. О завершении следствия в отношении четвертого обвиняемого - 30-летнего грузчика Андрея Косых - пока не сообщалось. В среду стало известно, что 14 мая был задержан, а 17-го - арестован пятый фигурант дела - 32-летний Дмитрий Крепкин. Так же как и прочим обвиняемым, ему вменена часть 1 статьи 318 УК.