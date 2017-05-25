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новость Цель и спецсредство

Пятый фигурант "дела 26 марта" Крепкин признал вину частично
25.05.2017
Дмитрий Крепкин. Фото с ФБ-страницы Станислава Морозова
Дмитрий Крепкин. Фото с ФБ-страницы Станислава Морозова
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Пятого фигуранта "дела 26 марта" Дмитрия Крепкина обвиняют в том, что он ударил по ноге омоновца Звонарева. Сам он признает вину частично, сообщает "Дождь" со ссылкой на посетившего политзека члена Общественной наблюдательной комиссии, журналиста телеканала Когершын Сагиеву.

16 мая Крепкин был задержан. "Задержали после появления некой видеозаписи. Ролик снят со спины, видно, что я придержал одного сотрудника, а второго ударил по палке, хотя следователи утверждают, что по бедру, - рассказал политзек. - Виновным себя не считаю, но частично признал вину, написал, что не бил никого, остальное правда. Я внимание хотел привлечь, сначала задерживали активных, а потом начали всех подряд - ну и спонтанно все это вышло".

"26 марта я не считаю митингом. Это было мирное шествие, решил поучаствовать, посмотрев фильм "Он вам не Димон", который показался мне убедительным. Ни транспарант ни лозунгов у меня не было, мне казалось это лишним. Что возмутило? Коррупция и умалчивание. Хотелось ответ услышать от властей: либо это вранье, либо какие-то меры против (премьера Дмитрия) Медведева, - отмечает Крепкин. - Шествие было спокойное, но полицейские стали делить участки на группы и разгонять, а потом все это произошло".

Крепкину 33 года. Он уроженец Харькова, гражданин России. Крепкин окончил Московский техникум космического приборостроения и до ареста работал мастером по ремонту оборудования. "Семьи своей нет, волноваться некому, только мама. Позвоните ей, пожалуйста, скажите, что у меня все нормально", - сказал политзек Сагиевой.

18 мая Басманный суд арестовал Крепкина на два месяца. Его содержат в ИВС на Петровке. Накануне политзека посетил вступивший в дело адвокат международной правозащитной группы "Агора" Ильнур Шарапов. "Говорит, что увидел, как полицейские схватили мужчину, который просто стоял. Тогда Дмитрий попытался вступиться за него, обратился к полицейскому и схватил его за форму, но тут же отпустил. В этот момент на него замахнулся дубинкой второй полицейский. Дмитрий отошел, но затем ударил ногой по дубинке, словно мстил ей", - сообщил адвокат. Как подчеркнул Шарапов, Крепкин понимал, что бить полицейского нельзя, так как это чревато обвинением.

По словам адвоката, на видеозаписи не видно удара Крепкина, потому что она снята с близкого расстояния. "Видно движение, которое он делает ногой, но непонятно, куда она угодила. При этом он не отрицает, что бил по дубинке, и говорит, что именно это движение на видео зафиксировано", - отметил Шарапов. Сам потерпевший не обращался к медикам и не писал рапорт об обнаружении признаков преступления. Однако в своих показаниях Звонарев утверждает, что испытал от удара "сильную физическую боль".

О деле в отношении Крепкина стало известно в среду, после того как мать политзека обратилась в "Агору". как и остальным фигурантам "дела 26 марта" Крепкину предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающей до пяти лет колонии.

Назначенный адвокат Олег Бутин убеждал арестованного сознаться в нападении на омоновца, уверяя, что в таком случае ему дадут год колонии-поселения, а из колонии "за хорошее поведение", возможно, освободят и через полгода.

Четверо других фигурантов дела были арестованы в конце марта - середине апреля. Это 39-летний столяр Александр Шпаков, 32-летний строитель Станислав Зимовец, 28-летний актер Юрий Кулий и 30-летний грузчик Андрей Косых. Все четверо по советам назначенных адвокатов признали вину.

Пока до суда дошли дела троих арестованных. Дело Кулия было рассмотрено 18 мая в особом порядке; процесс прошел в одно заседание. Судья Тверского райсуда Москвы Мария Сизинцева приговорила Кулия к восьми месяцам колонии-поселения.

В среду судья Тверского райсуда Москвы Алексей Стеклиев приговорил Шпакова к полутора годам общего режима по обвинению в нападении на командира 1-го батальона 2-го оперполка УМВД по Москве подполковника Валерия Гоникова.

До суда также дошло дело Зимовца. Он, несмотря на признание вины, от разбирательства в особом порядке отказался. Первое заседание по делу Зимовца было назначено на вторник, однако из-за отсутствия адвоката Светланы Сидоркиной судья Тверского райсуда Екатерина Коротова перенесла слушания на 29 мая.

В среду судья Центрального районного суда Волгограда Игорь Григорьев приговорил участника антикоррупционной акции 26 марта студента Максима Бельдинова к 1,5 годам лишения свободы условно. Дело было возбуждено по заявлению потерпевшего полицейского по фамилии Барейший. Бельдинов пнул его ногой, когда полицейский с напарником тащили в автозак задержанного несовершеннолетнего школьника. После задержания Бельдинов написал явку с повинной. До суда он находился под подпиской о невыезде.

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