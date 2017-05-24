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Судья Тверского райсуда Москвы Алексей Стеклиев приговорил фигуранта "дела 26 марта" Александра Шпакова к полутора годам общего режима по обвинению в нападении на командира 1-го батальона 2-го оперполка УМВД по Москве подполковника Валерия Гоникова. Об этом сообщает корреспондент "Граней" из зала суда.

Шпаков был объявлен виновным по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти). Прокурор Сергуняева в прениях, ссылаясь на "общественную опасность содеянного", запрашивала для политзека два года общего режима.

Подсудимый полностью признал вину. Разбирательство прошло в особом порядке; слушания заняли одно заседание.

В обвинительном заключении, которое зачитала Сергуняева, заявлялось, что во время антикоррупционной акции в центре Москвы Шпаков подошел к полицейскому автобусу и начал наносить по нему удары руками и ногами. Гоников потребовал прекратить. В ответ демонстрант дважды ударил подполковника кулаком по голове. Утверждалось, что у силовика были ссадины.

В числе свидетелей по делу были капитан и лейтенант полиции, однако, поскольку слушания проходили в особом порядке, в суде их не допрашивали.

"Злого умысла никакого не имел, а так согласен", - заявил Шпаков после оглашения обвинительного заключения. "Вы обвиняетесь именно в умышленном преступлении, - возразил Стеклиев. - Согласны?" - "Согласен", - ответил подсудимый.

В ходе исследования материалов дела была оглашена справка, согласно которой в день акции в крови Шпакова содержалось 1,59 грамма алкоголя на литр.

Адвокат "Открытой России" Сергей Бадамшин, со своей стороны, представил ряд документов, в том числе положительную характеристику из школы, которую Шпаков окончил больше 20 лет назад.

Среди других бумаг была справка о том, что Шпаков безвозмездно сдавал кровь. Также адвокат представил документы, подтверждающие наличие у политзека хронических заболеваний и прохождение им лечения. Еще в одной справке указывалось, что мать арестованного, пенсионерка Наталья Шпакова, имеет III группу инвалидности.

Сама Наталья Шпакова также выступила в процессе. Она подтвердила, что ее сын страдает внутричерепным давлением, а кроме того, перенес операцию на ногах. Давая показания, мать политзека расплакалась.

Далее была допрошена дочь арестованного Алиса Шпакова - студентка-первокурсница. Она учится на журналистку; обучение оплачивал отец. Дочь политзека сообщила, что с пяти лет Шпаков воспитывал ее один.

Сам подсудимый заверил Стеклиева в раскаянии и принес извинения Гоникову. "Было время подумать о содеянном", - заметил он.

Гоников, со своей стороны, заявлял, что не настаивает на реальном сроке для Шпакова, "так как он признал вину и извинился". "Он, наверное, попал в такую ситуацию, потому что выпивший был", - предположил подполковник.

Адвокат Бадамшин в прениях заметил, что Шпаков отправился на Тверскую, поскольку туда пошла его дочь и он опасался за нее. "Ущерб его будущему и семье несоизмеримо выше общественной опасности преступления, - подчеркнул юрист. - Прошу не давать реального срока".

Сам подсудимый в последнем слове также попросил не отправлять его в колонию, сославшись на то, что кормит мать и дочь и имеет непогашенные кредиты.

В перерыве заседания, когда Стеклиев удалился выносить приговор, Наталья Шпакова заметила журналистам: "Выходной был, пивка он выпил. Мне внучка сразу сказала: его там сразу скрутили, он ударить никого не мог".

Также мать политзека рассказала, что назначенный адвокат, представлявший Шпакова до вступления в дело Бадамшина, "был аферистом". "Вымогал у нас 100 тысяч "разрулить ситуацию", - пояснила Наталья Шпакова. - Говорил: берите кредиты".

Шпакову 39 лет, он житель подмосковных Люберец. Работал столяром. 26 марта Шпаков вышел на антикоррупционную акцию с российским флагом. При задержании демонстранта ударили по голове дубинкой, а затащив в полицейский автобус, начали бить по почкам. Из отдела полиции Шпакова увезли на скорой. Зафиксировав в больнице ссадины и синяки, он ушел домой.

Около 3 часов ночи 27 марта СКР явился к Шпакову с обыском, по окончании которого столяра задержали уже по уголовному делу. 28-го числа его отправили в СИЗО. Таким образом, Шпаков стал первым арестованным по "делу 26 марта".

Политзек содержится в столичном СИЗО-5 "Водник".

В середине апреля СМИ передавали, что признавать вину Шпаков отказывается. Однако неделей позже стало известно, что политзек все же дал признательные показания. "Развели", - заметили в "Открытой России".

Ранее полицейский Гоников - на тот момент майор - проходил потерпевшим по Болотному делу четырех. В 2014 году, выступая в суде, он признал, что во время митинга на Болотной не пострадал, а лишь потерял рацию, которая вдобавок принадлежала не ему, а МВД. Защита обвиняемых заявила о необходимости перевести Гоникова в статус свидетеля. Сам майор не возражал, однако судья Замоскворецкого райсуда Москвы Наталия Сусина, которая вела разбирательство, в ходатайстве адвокатов отказала.

В том же 2014-м Гоников выступил свидетелем в процессе фигурантов еще одного дела об акции на Болотной - Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева. Он сообщил, что не видел подсудимых на митинге, однако подтвердил фабулу обвинения о якобы происходивших там массовых беспорядках.