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Также: Дети, Акции протеста, Общество, Россия, Политика

статья Спрашивайте, мальчики

02.04.2017

26 марта на антикоррупционных акциях было непривычно много школьников. Всю неделю эту новую реальность комментировали социологи и политологи. А неделю спустя некоторые из подростков вышли снова. Ефим и Михаил устроили на Манежной публичные политические дебаты, после того как их друга увели в автозак. Оппонент им попался взрослый и не самый благожелательный.

Съемка Дмитрия Борко:

Школьники против коррупции
Комментарии 54 комментария | Оставить комментарий Обсудить
02.04.2017
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Александр Скобов 29.03.2017
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Революция пятого года

Илья Мильштейн, 27.03.2017

Две эпохи. Две прогулки. Две России, и сегодня остается лишь с горестным чувством наблюдать, какой путь прошла страна за минувшие годы. От веселого променада почти беззаботных, почти уверенных в своем праве людей до отчаянного стояния возле памятника Александру Сергеичу, от которого их оттаскивали, избивая дубинками, волоча по земле, к ближайшему автозаку.

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