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Также: Регионы, Президент, Россия, Политика | Персоны: Владимир Путин, Дмитрий Песков

новость Хороший мужик, но не Орел

Путин отправил в отставку губернатора Орловской области Потомского
05.10.2017
Вадим Потомский. Фото: kprf.ru
Вадим Потомский. Фото: kprf.ru
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Президент Владимир Путин освободил от должности губернатора Орловской области Вадима Потомского по собственному желанию, сообщает пресс-служба Кремля. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен руководитель фракции коммунистов в Мосгордуме Андрей Клычков.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Потомский назначен заместителем полномочного представителя главы государства в Центральном федеральном округе.

Потомский был назначен на должность губернатора Орловской области в феврале 2014 года. До этого он был депутатом Госдумы от КПРФ. В 2012 был Потомский был кандидатом от КПРФ на выборах губернатора Брянской области.

Потомский стал седьмым главой региона, уволенным с начала прошлой недели. До него своих постов лишились самарский губернатор Николай Меркушкин, нижегородский - Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, красноярский губернатор Владимир Толоконский, глава Дагестана Рамазан Абдулатипов и губернатор Приморья Владимир Миклушевский. Всего же, как ранее писали СМИ, Путин может заменить до десятка глав регионов.

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05.10.2017
в блоге Блоги
383
Пара фраз 18.02.2016
в блоге Губернатор ставит задачи
статья Статьи по теме
Виталий Портников

Губернатор-генерал

Виталий Портников, 05.10.2017

Если смысл назначения Васильева в том, чтобы в очередной раз продемонстрировать презрение к Кавказу, игнорирование "инородцев" с их республиками, нежелание "отличать шиита от суннита", в очередной раз проявленное высокопоставленным неучем, то у Путина все получилось.
Виталий Портников

Чтобы пусто было

Виталий Портников, 29.09.2017

Губернаторы похожи внешне, фамилиями, повадками. Каждый из них никто и звать его никак. Россией правит коллективный поручик Киже. Самое интересное, что таким же поручиком Киже является и сам Путин. Пустота, окружающая себя пустотой и безликостью, - как это логично!
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