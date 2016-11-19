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Также: Россия, Регионы, Право, Политика, Общество | Персоны: Вадим Потомский

новость Чинопохищение

Прокуратура: Воинские звания орловскому губернатору были присвоены незаконно
19.11.2016
Вадим Потомский. Фото: kprf.ru
Вадим Потомский. Фото: kprf.ru
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Воинские звания майора и подполковника губернатору Орловской области были присвоены с нарушением порядка. Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос экс-депутата орловского горсовета Андрея Рослова, сообщает издание "Инфо-Орел".

Как сообщили в надзорном ведомстве, законность присвоения орловскому губернатору воинских званий майора и подполковника стали предметом проверки, проведенной органами военной прокуратуры в 2015 году. "Проверкой установлены нарушения порядка присвоения Потомскому В.В. указанных воинских званий. По результатам осуществленного прокурорского реагирования незаконные приказы в части, касающейся присвоения воинских званий майора и подполковника, отменены. Для рассмотрения в остальной части копия Вашего обращения направлена в главное управление по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры", - говорится в документе. Таким образом, Потомский остается в звании капитана.

Как отмечает издание, вопросы вокруг приобретения звания подполковника Потомским поднимались еще с момента назначения врио губернатора в феврале 2014 года. "Знакомясь с биографией нового назначенца, орловцы усомнились, возможно ли подняться по военной иерархической лестнице человеку, пять лет прослужившему в спортклубе. Сам Потомский на эти вопросы отвечал, что не помнит, как это произошло, но не он же себе звания присваивал", - отмечают в "Инфо-Орел".

Потомский в 1993 году окончил Петербургское высшее зенитно-ракетное командное училище. До 1998 года проходил военную службу по контракту в Ленинградском военном округе. В 2011 году был избран в депутаты Государственной думы от партии КПРФ. 14 сентября 2014 года Потомский был избран губернатором Орловской области с рекордным количеством голосов - 89 процентов.

Наибольшую известность Потомский приобрел как инициатор установки в Орле первого в России памятника царю Ивану Грозному, основателю города. Памятник намеревались открыть в рамках празднования 450-летия города 4-6 августа. Однако 20 июля на рабочей встрече Потомского с представителями общественности, как противниками, так и сторонниками установки памятника, было принято установку памятника отложить. "Мы не собираемся вносить какие-либо изменения в историю, канонизировать Ивана Грозного. Речь идет об основателе города Орла, который 450 лет назад принял решение основать здесь крепость", - сказал на встрече губернатор.

В итоге памятник был открыт 14 октября 2016 года.

21 июля в Москве на пресс-конференции, посвященной установке памятника, Потомский заявил, что не считает доказанным, что царь убил своего сына.

Чиновник сказал: "Иван Грозный однажды произнес фразу "Я виновен в смерти своего сына", потому что вовремя не отдал его лекарям, когда они ехали в дороге и он заболел. Они ехали из Москвы в Петербург". "Его сын помер", - заключил Потомский. Иван Грозный умер в 1584 году. Петербург основан в 1703-м.

"Я считаю, что в нашей истории, которую мы с вами знаем, есть три абсолютно оболганных человека. Три великих человека. Первый - Иван Грозный, второй - Петр I, и третий - Сталин", - также заявил чиновник на пресс-конференции. "Историю великого государства российского нужно помнить всегда, - подчеркнул Потомский. - И не позволять никому ее переписывать".

Позже Потомский назвал свои слова о поездке Ивана Грозного в Петербург оговоркой. По словам чиновника, ранее в ходе пресс-конференции 21 июля он говорил о Петербурге, приводя примеры расположения там памятников.

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Участие Илия в московской православно-патриотической тусовке, где, как и в ФСО, идея прославления Грозного весьма популярна, убедило его в полезности установки памятника. Потомский и ФСО получили не просто гарантию невмешательства в скандальное мероприятие со стороны Московской патриархии, а даже прямую, хотя и неофициальную поддержку.

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