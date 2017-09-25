О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/Regions/m.264259.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/Regions/m.264259.html
Также: Регионы, Президент, Выборы, Партии, Экономика, Спорт, Россия, Общество | Персоны: Владимир Путин, Михаил Бабич

новость Самарский губернатор Меркушкин отправлен в отставку

25.09.2017
Николай Меркушкин. Фото: samregion.ru
Николай Меркушкин. Фото: samregion.ru
Реклама

Владимир Путин досрочно отправил в отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Об этом сообщается на сайте Кремля. Как утверждается, в отставку чиновник подал по собственному желанию.

И.о. губернатора Путин назначил члена Совфеда, бывшего мэра Самары Дмитрия Азарова.

Между тем Меркушкин занял пост спецпредставителя Путина по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов. Как отмечает РБК, "о такой должности раньше ничего не было известно".

О планах Кремля отправить Меркушкина в отставку это издание сообщило еще на прошлой неделе. Как утверждалось, такая мера запланирована в рамках осенних перестановок в губернаторском корпусе. Всего, заявляли источники РБК, близкие к Кремлю, может быть заменено до десятка глав регионов.

Сообщалось также, что Меркушкина хотели снять с поста еще весной, однако тогда на его место не нашлось компромиссной фигуры.

Предстоящую отставку самарского губернатора объясняли его конфликтом с гендиректором "Ростеха" Сергеем Чемезовым. "Ростех" имеет долю в фирме Alliance Rostec Auto B.V. - держателе контрольного пакета акций "АвтоВАЗа", одного из крупнейших предприятий региона. Как утверждалось, одной из причин конфликта стало то, что Меркушкин "выкинул из избирательных списков "Единой России" чемезовских людей и напихал своих".

Еще один источник РБК, близкий к региональной администрации, сообщал, что отставку губернатора ускорила ситуация со стадионом "Самара-арена", который строится к чемпионату мира по футболу 2018 года. Меркушкин запросил дополнительное финансирование на постройку объекта, пояснил собеседник издания.

Меркушкину 66 лет. С 1995 года он был главой Мордовии. В мае 2012-го, сразу после начала нынешнего президентского срока Путина, отправлен в отставку на втором году пятой каденции и через два дня утвержден на посту самарского губернатора. В сентябре 2014 года остался на этом посту уже по итогам выборов.

Азарову 47 лет. Он был топ-менеджером ряда производственных предприятий региона, затем работал в городской и областной администрациях. В 2010-2014 годах мэр Самары, с 2014-го - член Совфеда от Самарской губернской думы.

По информации РБК, Азаров - компромиссная фигура, которая устраивает различные кремлевские группировки. В понедельник чиновник встретился как с Путиным, так и с его полпредом в Приволжском федеральном округе Михаилом Бабичем.

Оставить комментарий Обсудить
25.09.2017
новость Новости по теме
18.01.2017 ФАС завела дело в отношении губернатора Самарской области и сотрудников "Газпрома" →
29.08.2016 В Тольятти бывшие работники "АвтоВАЗагрегата" перекрыли трассу М-5 →
15.09.2014 Все действующие губернаторы победили на выборах в регионах →
Фото и Видео
31528
Play own
Нельзя валить кремлевскую крысу
30667
Play own
Великая Финляндия на Енисее
29814
Play own
"Антиреновация": версия политиков
29245
Play own
Защити пруд от храма
Реклама
Выбор читателей
статья Лай испуганной собаки
статья Как прошла "Альтернатива"
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Из Донецка на тот свет через Сирию
Владимир Путин и Валерий Асапов. Фото: kremlin.ru
в блоге Без сдержек и противовесов
383
новость Марш мира в Питере: ВИДЕО
Марш мира: активистку заставляют убрать флаг Украины. Фото: fontanka.ru
в блоге Суд над Бученковым: спасти невиновного
7
РЕКЛАМА
новость Пропавший певец: странное видео
Зелимхан Бакаев. Кадр видео с YouTube-канала "Артем Лебедев"
в блоге Латынина и этническая угроза
383
новость Лидер ХГ судим за убийство
Александр Калинин. Фото с личной ВК-страницы
статья В Нью-Йорк через Киев
Виталий Портников
новость Германия после выборов
Ангела Меркель на избирательном участке, 24.09.2017. Фото: sky.com
новость В защиту сайентологов
Владимир Путин и Людмила Алексеева. Фото пресс-службы Кремля
новость КНДР: Всех сожжем
Удар КНДР по авианосцу Carl Vinson. Кадр компьютерной графики
статья Ксения и дядя Володя
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Чечня: гибель партизана
Аббас Кужулов. Источник: operline.ru
новость Трамп: новый бан
Дональд Трамп. Фото: whitehouse.gov
в блоге Арктический психоз
383
новость Зимовец: апелляция отклонена
Станислав Зимовец на оглашении приговора. Кадр Грани-ТВ
новость Прокурорского поймали с дурью
Вывеска люберецкой прокуратуры. Фото: prokurors.ru
в блоге Путин и Нерон
383