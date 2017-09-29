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Также: Регионы, Президент, Россия, Политика | Персоны: Владимир Путин

новость Путин назначил врио губернатора Красноярского края спикера заксобрания Усса

29.09.2017
Александр Усс. Фото: sobranie.info
Александр Усс. Фото: sobranie.info
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Президент Владимир Путин назначил председателя законодательного собрания Красноярского края Александра Усса временно исполняющим обязанности губернатора региона. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Одновременно президент принял отставку губернатора Красноярского края Владимира Толоконского. Отмечается, что то покинул вой пост "по собственному желанию".

Сообщения о том, что Толоконский написал заявление об отставке, появились еще 22 сентября. Однако в правительстве края это отрицали. В среду сам губернатор на встрече с членами правительства и заксобрания края объявил, что уходит в отставку. Толоконский во время своей речи выглядел взволнованным, рассказал депутат Алексей Клешко. "Я ухожу и даже уезжаю", - начал губернатор свое выступление. Толоконский с сожалением отметил, что "не завершил всех дел" и попросил оставшихся их доделать.

С 2000 по 2010 годы Толоконский был губернатором Новосибирской области, затем - полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе. В мае 2014 назначил Толоконского врио губернатора Красноярского края. В сентябре того же года на выборах главы региона Толоконский набрал 63,3 процента голосов.

Толоконников - четвертый губернатор, лишившийся поста на этой неделе. В понедельник Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина "по собственному желанию". На следующий день президент отправил в отставку губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. В четверг Путин подписал указ об отставке "по собственному желанию" губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина.

В среду о своей предстоящей отставке заявил глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. Однако официально его отставка пока не принята.

В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал "нормальным процессом" ротацию глав российских регионов. "Ротационный процесс в губернаторском корпусе - это абсолютно нормальный, востребованный и ожидаемый процесс", - сказал Песков. По словам пресс-секретаря, на эти посты приходят "молодые талантливые широкопрофильные специалисты". "Они все имеют опыт работы в органах федеральной власти на самых разных участках, в органах региональной власти, и, по мнению президента, способны реализовывать, несмотря на молодой возраст, потенциал в интересах развития тех регионов, которые они возглавили", - отметил Песков.

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29.09.2017
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Виталий Портников

Чтобы пусто было

Виталий Портников, 29.09.2017

Губернаторы похожи внешне, фамилиями, повадками. Каждый из них никто и звать его никак. Россией правит коллективный поручик Киже. Самое интересное, что таким же поручиком Киже является и сам Путин. Пустота, окружающая себя пустотой и безликостью, - как это логично!
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