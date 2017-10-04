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новость Приморский губернатор Миклушевский отправлен в отставку

04.10.2017
Владимир Миклушевский. Фото: primorsky.ru
Владимир Миклушевский. Фото: primorsky.ru
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Владимир Путин уволил губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. Об этом сообщается на сайте Кремля. Как утверждается, в отставку чиновник подал по собственному желанию.

И.о. губернатора назначен гендиректор ФГУП "Росморпорт" Андрей Тарасенко.

РБК со ссылкой на неназванный источник, близкий к Кремлю, передает, что в отставку Миклушевский подал еще 29 сентября. По словам собеседника издания, увольнение чиновника было предрешено из-за конфликта с силовиками и утраты федеральных покровителей в лице владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и братьев Ковальчуков.

Источник также заметил, что Миклушевский "просто потерял контроль над ситуацией".

Другой собеседник РБК - некий приморский бизнесмен - назвал еще одной причиной увольнения конфликт губернатора с полпредом Путина в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым. Также он отметил, что Миклушевский не сумел консолидировать различные группировки во власти и бизнесе. "Все - сенаторы, местные депутаты и члены правительства - были если не настроены против него, то не с ним точно, - заметил источник. - По сути, у него здесь даже не было своей команды".

Миклушевскому 50 лет. В 2000-х годах он был проректором и первым проректором Московского института стали и сплавов, затем работал в Минобрнауки, с 2008-го - на посту замминистра. С 2010 года ректор Дальневосточного федерального университета (Владивосток). В феврале 2012-го назначен и.о. губернатора, а в марте - губернатором Приморского края.

Тарасенко 54 года. По первому образованию он моряк-подводник. В 2008-2010 годах работал в "Росатоме", в 2010-2012-м - в Россельхозбанке, в 2012-2013-м - в Федеральном агентстве водных ресурсов. В июле 2013-го стал замгендиректора "Росморпорта", а уже в сентябре того же года - гендиректором.

Миклушевский стал шестым главой региона, уволенным с начала прошлой недели. До него своих постов лишились самарский губернатор Николай Меркушкин, нижегородский - Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, красноярский губернатор Владимир Толоконский и глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. Всего же, как ранее писали СМИ, Путин может заменить до десятка глав регионов.

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04.10.2017
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Виталий Портников

Чтобы пусто было

Виталий Портников, 29.09.2017

Губернаторы похожи внешне, фамилиями, повадками. Каждый из них никто и звать его никак. Россией правит коллективный поручик Киже. Самое интересное, что таким же поручиком Киже является и сам Путин. Пустота, окружающая себя пустотой и безликостью, - как это логично!
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