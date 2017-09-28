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Также: Регионы, Президент, Россия, Политика | Персоны: Владимир Путин

новость Осенний кегельбан

Путин сменил губернатора Ненецкого автономного округа
28.09.2017
Игорь Кошкин. Фото: adm-nao.ru
Игорь Кошкин. Фото: adm-nao.ru
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Президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Принять отставку губернатора Ненецкого автономного округа Кошина по собственному желанию", - говорится в документе. Этим же указом президент назначил временно исполняющим обязанности главы региона замминистра экономического развития Александра Цыбульского.

С 2005 по 2012 Кошкин, член генсовета "Единой России", занимал должность спикера заксобрания Ненецкого АО. Затем два года он был представителем округа в Совете Федерации. 22 февраля 2014 года Путин назначил Кошкина врио губернатора Ненецкого автономного округа. В сентябре того же года единорос набрал 70,7 процента голосов на выборах главы региона.

Это уже пятая за неделю отставка регионального руководителя. В понедельник Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина "по собственному желанию". На следующий день президент отправил в отставку губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева.

В среду о своих отставках заявили губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.

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28.09.2017
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