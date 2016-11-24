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новость Несносная фигура

Суд в Орле отказал в сносе памятника Ивану Грозному
24.11.2016
Памятник Ивану Грозному. Фото: orel-region.ru
Памятник Ивану Грозному. Фото: orel-region.ru
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Заводской райсуд Орла отказался удовлетворить иск экс-депутата горсовета Юрия Малютина о сносе памятника царю Ивану Грозному, сообщает Интерфакс. Истец указывал на незаконность возведения монумента в охранной зоне, прилегающей к Богоявленской церкви.

"Суд отказал в удовлетворении заявленных требований о сносе монумента Ивану Грозному. Разрешая спор по существу, суд пришел к выводу, что установленный монумент Ивану Грозному не располагается в границах памятника археологии "Детинец" крепости города Орел. Порядок и процедура согласования при установке данного монумента не нарушены", - говорится в судебном определении. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Орловском областном суде.

14 октября в Орле был открыт первый в России памятник Ивану Грозному, основателю города. Монумент намеревались открыть в рамках празднования 450-летия города 4-6 августа. Однако 20 июля на рабочей встрече губернатора области Вадима Потомского с представителями общественности, как противниками, так и сторонниками установки памятника, было принято установку отложить. "Мы не собираемся вносить какие-либо изменения в историю, канонизировать Ивана Грозного. Речь идет об основателе города Орла, который 450 лет назад принял решение основать здесь крепость", - сказал на встрече губернатор.

30 октября на голову памятника Грозному надели мешок. У коня в зубах укрепили веревку, которая поддерживала табличку с надписью "Духота-то какая, темнота". Полицейские задержали 36-летнего жителя Ярославля. Он приехал в Орел специально, чтобы провести свою акцию. Имя протестующего не называлось. Задержанного оштрафовали на 500 рублей по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

23 октября в Канске появился альтернативный памятник Грозному в виде окровавленного кола. Его установил красноярский художник Владислав Гультяев. Он отметил, на эту акцию его вдохновила "спорная инициатива" установки памятника "печально известному царю" в Орле . "Соглашаясь с установкой таких памятников, мы молчаливо одобряем репрессии, пытки и казни. Народ, который не выносит из своей истории полезных уроков, вынужден повторять ошибки снова и снова; ужасно, когда такие ошибки омыты реками крови", - написал Гультяев.

Канские чиновники заявили, что кол установлен на муниципальной земле незаконно. 29 октября кол спилили.

Комментарии 15 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
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Николай Митрохин, 17.10.2016

Участие Илия в московской православно-патриотической тусовке, где, как и в ФСО, идея прославления Грозного весьма популярна, убедило его в полезности установки памятника. Потомский и ФСО получили не просто гарантию невмешательства в скандальное мероприятие со стороны Московской патриархии, а даже прямую, хотя и неофициальную поддержку.
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua

Народ против

Виталий Портников, 14.10.2016

Власть как раз освятила открытие мемориальной доски Маннергейму - по своим соображениям, разумеется, но освятила. Власть не просто разрешила ее установить, она ее и защищала, на открытие приезжали Иванов с Мединским - и ничего. Общество выступало резко против этой доски - и победило.

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