О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/Regions/m.264274.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/Regions/m.264274.html
Также: Регионы, Президент, Россия, Политика | Персоны: Валерий Шанцев, Владимир Путин, Михаил Бабич, Сергей Кириенко

новость Нижегородский губернатор Шанцев отправлен в отставку

26.09.2017
Валерий Шанцев. Кадр "Вестей"
Валерий Шанцев. Кадр "Вестей"
Реклама

Владимир Путин досрочно отправил в отставку губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. Об этом сообщается на сайте Кремля. Как утверждается, в отставку чиновник подал по собственному желанию.

И.о. губернатора назначен первый замглавы федерального Минпромторга Глеб Никитин.

Накануне Путин наградил Шанцева орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Как говорится в указе, орден чиновнику присужден "за большой вклад в социально-экономическое развитие области и многолетнюю добросовестную работу".

О возможной отставке Шанцева РБК писал еще 15 сентября. По данным издания, главной причиной нынешнего решения Путина стали конфликты между разными группами нижегородских чиновников. В частности, упоминался конфликт губернатора с бывшим мэром областного центра Олегом Сорокиным, в который пришлось вмешаться Кремлю.

В сентябре 2016 года сторонники Сорокина из числа депутатов регионального заксобрания направили полпреду Путина в Приволжском федеральном округе Михаилу Бабичу жалобу на Шанцева. Они заявили, что губернатор давил на них, требуя избрать спикером своего ставленника Евгения Лебедева. В итоге Лебедев стал спикером, а часть его противников, в том числе и Сорокин, получили другие высокие посты. Бабич в декабре прошлого года назвал Нижегородскую область единственным регионом, где ситуация с конфликтами во власти "все время усугубляется".

Одной из причин отставки Шанцева называют и его возраст - чиновнику уже 70 лет.

Как отмечает РБК, решение об отставке губернатора не могло быть принято без учета мнения первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, который долгое время жил в Нижнем Новгороде, в том числе в 2000-2005 годах, будучи полпредом Путина в Приволжском ФО.

При советской власти Шанцев сделал партийную карьеру в Москве; с 1990 года был секретарем Московского горкома КПСС. В 1991-м баллотировался в мэры столицы. В 1994-м включен мэром Юрием Лужковым в состав правительства Москвы; с 1996 года - вице-мэр. В августе 2005 года по представлению Путина назначен нижегородским губернатором; в 2010-м переназначен, в 2014-м победил на прямых выборах. Нижегородские оппозиционеры резко критиковали целый ряд аспектов деятельности Шанцева.

Никитину 40 лет. В 1999-2004 годах он работал в комитете по управлению городским имуществом Петербурга, далее до 2012-го занимал посты в центральном управлении Росимущества; в декабре 2011 - июне 2012-го - и.о. руководителя. Затем перешел в Минпромторг на должность замминистра; с июня 2013-го - первый замминистра. Член коллегии Военно-промышленной комиссии России.

Видео партнеров


Текстовая расшифровка

Комментарии 6 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
26.09.2017
в блоге Блоги
24675
Илья Мясковский 27.03.2016
в блоге Нижегородцы за Савченко
24675
Илья Мясковский 28.08.2014
в блоге Анти-Шанцев в Нижнем
новость Новости по теме
25.09.2017 Самарский губернатор Меркушкин отправлен в отставку →
22.01.2017 Глава Минстроя Мень незаконно включен в генсовет "Единой России" →
Фото и Видео
31528
Play own
Нельзя валить кремлевскую крысу
30667
Play own
Великая Финляндия на Енисее
29814
Play own
"Антиреновация": версия политиков
29245
Play own
Защити пруд от храма
Реклама
Выбор читателей
новость Машина ФСБ сбила полицейского
На месте аварии. Кадр видео с YouTube-канала "СВЕЖАК"
новость РАН: человека Ковальчука прокатили
Владислав Панченко. Фото: kremlin.ru
новость Жаров: Заблокируем Фейсбук
Логотип Facebook
новость Дело о людоедстве на Кубани
Наталья и Дмитрий Бакшеевы. Источник: life.ru
новость Марш мира в Питере: ВИДЕО
Марш мира: активистку заставляют убрать флаг Украины. Фото: fontanka.ru
статья Лай испуганной собаки
РЕКЛАМА
новость Гоголь-центр: взялись и за актеров
Гоголь-центр. Фото: kupibilet-24.ru
статья Как прошла "Альтернатива"
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Душегуб как народный герой
383
новость Из Донецка на тот свет через Сирию
Владимир Путин и Валерий Асапов. Фото: kremlin.ru
новость Беспредел в Крыму: доклад ООН
Логотип УВКПЧ ООН
новость Российский налет на детей
После бомбежки в Джиср-эш-Шугуре, 2015. Источник: malcolmxtreme.wordpress.com
новость Рекордная взятка в Минобороны
Александр Вакулин. Фото: vamto.net
новость Американцы закроют свое небо
Разведывательный самолет Ил-20М. Фото: Airliners.net
статья В Нью-Йорк через Киев
Виталий Портников
новость Теракт в Израиле: трое убитых
На месте нападения. Кадр видео Маген Давид Адом
в блоге Латынина и этническая угроза
383
в блоге Без сдержек и противовесов
383
новость Пропавший певец: странное видео
Зелимхан Бакаев. Кадр видео с YouTube-канала "Артем Лебедев"
новость Аресты за акцию в Барвихе
Задержанные активисты Левого блока в Барвихе. Фото: antimaidan.ru