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Владимир Путин досрочно отправил в отставку губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. Об этом сообщается на сайте Кремля. Как утверждается, в отставку чиновник подал по собственному желанию.

И.о. губернатора назначен первый замглавы федерального Минпромторга Глеб Никитин.

Накануне Путин наградил Шанцева орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Как говорится в указе, орден чиновнику присужден "за большой вклад в социально-экономическое развитие области и многолетнюю добросовестную работу".

О возможной отставке Шанцева РБК писал еще 15 сентября. По данным издания, главной причиной нынешнего решения Путина стали конфликты между разными группами нижегородских чиновников. В частности, упоминался конфликт губернатора с бывшим мэром областного центра Олегом Сорокиным, в который пришлось вмешаться Кремлю.

В сентябре 2016 года сторонники Сорокина из числа депутатов регионального заксобрания направили полпреду Путина в Приволжском федеральном округе Михаилу Бабичу жалобу на Шанцева. Они заявили, что губернатор давил на них, требуя избрать спикером своего ставленника Евгения Лебедева. В итоге Лебедев стал спикером, а часть его противников, в том числе и Сорокин, получили другие высокие посты. Бабич в декабре прошлого года назвал Нижегородскую область единственным регионом, где ситуация с конфликтами во власти "все время усугубляется".

Одной из причин отставки Шанцева называют и его возраст - чиновнику уже 70 лет.

Как отмечает РБК, решение об отставке губернатора не могло быть принято без учета мнения первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, который долгое время жил в Нижнем Новгороде, в том числе в 2000-2005 годах, будучи полпредом Путина в Приволжском ФО.

При советской власти Шанцев сделал партийную карьеру в Москве; с 1990 года был секретарем Московского горкома КПСС. В 1991-м баллотировался в мэры столицы. В 1994-м включен мэром Юрием Лужковым в состав правительства Москвы; с 1996 года - вице-мэр. В августе 2005 года по представлению Путина назначен нижегородским губернатором; в 2010-м переназначен, в 2014-м победил на прямых выборах. Нижегородские оппозиционеры резко критиковали целый ряд аспектов деятельности Шанцева.

Никитину 40 лет. В 1999-2004 годах он работал в комитете по управлению городским имуществом Петербурга, далее до 2012-го занимал посты в центральном управлении Росимущества; в декабре 2011 - июне 2012-го - и.о. руководителя. Затем перешел в Минпромторг на должность замминистра; с июня 2013-го - первый замминистра. Член коллегии Военно-промышленной комиссии России.

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