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Также: Регионы, Президент, Россия, Политика | Персоны: Владимир Путин, Владимир Васильев, Рамазан Абдулатипов

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Путин назначил врио главы Дагестана руководителя думской фракции ЕР Васильева
03.10.2017
Владимир Васильев. Фото: er.ru
Владимир Васильев. Фото: er.ru
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Президент Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова и назначил врио руководителя региона вице-спикера Госдумы, руководителя фракции "Единой России" Владимира Васильева. Соответствующий указ опубликовала пресс-служба Кремля.

С момента распада СССР республику возглавляли ее уроженцы - Магомедали Магомедов (1990-2006), Муху Алиев (2006-2010), Магомедсалам Магомедов (2010-2013) и Абдулатипов.

27 сентября Абдулатипов заявил, что намерен сложить полномочия. "Я буду подавать заявление об отставке. Скорее всего, сегодня, - сказал Абдулатипов. Причины отставки - возраст наступил, 71 год уже. Я думаю, что такая причина, потому что по всем остальным вопросам республика находится на подъеме, она выведена из тяжелейшего кризиса, в котором она находилась

"Что дальше? Куда-нибудь вернусь, если буду живой и здоровый. У меня очень большая в этом плане палитра интересов, - отметил Абдулатипов. - Во-первых, я работал завкафедрой в Академии госслужбы. Второе - я, по-моему, числюсь профессором в МГУ и так далее. Поэтому я в большей степени буду заниматься научной деятельностью. Общественной деятельностью. Вопросами просвещения, культуры. Очень много проектов. У меня открываются большие возможности в связи с отставкой. Я человек, который никогда не был зациклен на должности. Я занимаюсь разными видами творчества, науки". Абдулатипов - доктор философских наук, профессор, академик РАЕН.

28 января 2013 года пресс-служба Кремля опубликовала указ президента Владимира Путина о назначении Абдулатипова врио президента Республики Дагестан. 8 сентябре того же года за его кандидатуру проголосовали 86 из 88 депутатов Народного собрания Дагестана. С 1 января 2014 года должность Абдулатипова стала называться "глава Республики Дагестан".

С 25 сентября Путин сменил губернаторов Красноярского края, Ненецкого АО, Самарской и Нижегородской областей.

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03.10.2017
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Виталий Портников

Чтобы пусто было

Виталий Портников, 29.09.2017

Губернаторы похожи внешне, фамилиями, повадками. Каждый из них никто и звать его никак. Россией правит коллективный поручик Киже. Самое интересное, что таким же поручиком Киже является и сам Путин. Пустота, окружающая себя пустотой и безликостью, - как это логично!
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