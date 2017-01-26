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новость Активисту Сафаргали вменено унижение группы лиц "по социальному признаку президента России"

26.01.2017
Данис Сафаргали. Источник: idelreal.org
Данис Сафаргали. Источник: idelreal.org
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В Казани СКР завершил следствие по "экстремистскому" делу, возбужденному против лидера татарского патриотического фронта Altın Urda ("Золотая Орда") Даниса Сафаргали. Об этом "Граням" сообщила адвокат политзека Ирина Хрунова. Активисту вменена часть 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). В редакции, действовавшей на время, которым датированы инкриминированные Сафаргали эпизоды, она предусматривает до четырех лет колонии.

Поводом к преследованию активиста стали 15 постов, опубликованных в марте 2014 - марте 2016 года на его личной ВК-странице (некоторое время назад страница была удалена). Как накануне передавали "Idel.Реалии", дело находилось в производстве следователя по особо важным делам отдела СКР по Вахитовскому району Казани. Имени следователя издание не уточнило.

В публикации цитировалось заключение психолого-лингвистической экспертизы, проведенной по заказу следствия. В ней утверждается, что публикации Сафаргали среди прочего имели задачей "унижение достоинства, целенаправленное формирование негативных характеристик" группы лиц "по социальному признаку президента России".

В числе других "групп лиц", к которым политзек якобы возбуждал вражду, названы органы власти и СМИ. Также активиста обвиняют в "оскорблении религиозных чувств верующих православных христиан".

Из публикаций, вмененных Сафаргали, в статье "Idel.Реалий" названы некий "материал, посвященный русским", комментарии по поводу лживых сообщений СМИ, карикатуры, направленные против Владимира Путина и его политики, в частности против аннексии Крыма. Упоминается одна из карикатур на Путина с надписью "Putler kaput!". Сообщается также, что часть карикатур сопровождалась матерной бранью.

Еще одним эпизодом стала публикация видео "Рашистская псевдодуховность РПЦ".

Дело по 282-й статье против Сафаргали возбудили незадолго до Нового года. "Я давно не видела такого отвратительного качества следствия, - отмечала Хрунова. - Они (СКР. - Ред.) проводили какую-то работу с апреля прошлого года по январь этого и в первый и единственный раз допросили Сафаргали в день окончания предварительного следствия, то есть 18 января".

Как рассказала Гузель Сафаргали, жена политзека, одним из вещественных доказательств по делу об экстремизме стала книга лидера ПАРНАС Михаила Касьянова "Без Путина", которую автор подписал активисту во время своего визита в Казань. В доме есть два экземпляра этой книги, добавила Гузель Сафаргали, однако СКР изъял именно экземпляр с автографом.

Сам политзек вину не признает.

На момент возбуждения дела об экстремизме Сафаргали уже два месяца находился в казанском СИЗО-2, куда был заключен по обвинениям в хулиганстве, побоях и умышленном причинении легкого вреда здоровью (статьи 213, 116, 115 УК).

Как передают "Idel.Реалии", Сафаргали, основная работа которого - капитан теплохода, подрабатывал вместе с женой комендантом студенческого общежития. Некоторое время назад владельцы здания расторгли с вузом договор аренды и потребовали освободить помещение.

20 апреля 2016 года Гузель Сафаргали, ожидавшая ребенка, отправилась в женскую консультацию и попросила старшего сына своего мужа от первого брака подежурить. Через некоторое время ей сообщили, что в общежитие явились пятеро неизвестных и побили молодого человека.

Супруги Сафаргали попытались выяснить у визитеров, что происходит. "Один из них повернулся ко мне и пнул в низ живота, - рассказала жена политзека. - Они прекрасно знали, что я в положении".

Сафаргали прикрыл жену и начал кричать на незнакомцев. Те пошли на них стеной. Тогда Сафаргали достал аэрозоль от ангины, сделав вид, что это газовый баллончик, и предупредил, что распылит его. В драку он не ввязывался.

Сафаргали подали в ОП "Япеева" заявления на нападавших. Визитеры поступили точно так же. Полиция отказала в возбуждении дел по обоим заявлениям. Однако в дальнейшем СКР открыл дела против Сафаргали, его жены, а также старшего сына и брата.

Брат активиста получил полтора года условно, сыну, ранее получившему условный срок, заменили его реальным. Дело против Гузель Сафаргали было закрыто, поскольку вмененную ей часть 1 статьи 116 УК исключили из кодекса.

Самого активиста задержали 21 октября у входа в ЗАГС Приволжского района Казани, когда он с женой пришел официально зарегистрировать брак. Оперативники заявили ему, что он находился в розыске. Между тем Сафаргали не скрывался, а о том, что объявлен в розыск, не знал.

Жена арестованного и его шестеро детей, одному из которых несколько месяцев, остались без средств к существованию.

Как отмечается, ранее Сафаргали сам был оперативником. В какой структуре он работал, не уточняется.

Фронт Altın Urda зарегистрирован в сентябре 2012 года. Согласно программе движения, его задачи - защита прав татарского народа, противодействие его ассимиляции, а также борьба за демократию в России как за необходимое условие свободной жизни татар.

В октябре 2012-го Altın Urda подала в прокуратуру заявление на прокремлевского политолога и исламоведа Раиса Сулейманова, за то что тот обвинил движение в сепаратизме. Однако это обращение было проигнорировано.

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26.01.2017

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