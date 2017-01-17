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новость В Татарии требуют сделать татарский язык единственным государственным

17.01.2017
Демонстрация сторонников ВТОЦ. Фото: tatar-centr.blogspot.ru
Демонстрация сторонников ВТОЦ. Фото: tatar-centr.blogspot.ru
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Президиум Всетатарского общественного центра направил депутатам Госдумы от Татарии, а также депутатам Госсовета автономии и Казанской городской думы обращение, в котором заявил о необходимости сделать татарский единственным государственным языком Татарии. Об этом сообщают "Idel.Реалии".

По мнению авторов документа, только таким образом можно сохранить татарский язык.

"С 1990 года парламент и правительство Татарстана успешно имитируют борьбу за сохранение и развитие татарского языка, - цитируют "Idel.Реалии" обращение активистов. - А в это время в России закрыты 4 тысячи, а в республике - 699 татарских школ, закрыты татарские факультеты в ТГГПУ, КФУ (Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет, Казанский федеральный университет. - Ред.). В Госсовете РТ за 26 лет так и не смогли организовать хотя бы одно заседание на татарском языке. А в Казанской гордуме отменили синхронный перевод, то есть официально в столице Татарстана один государственный язык - русский. Тоже уникальное явление - в парламенте столицы Татарстана фактически запретили выступать на татарском языке!"

"В Татарстане должен быть один государственный язык - татарский, - заключил президиум ВТОЦ. - Радикально? Может быть, есть другие предложения, как сохранить татарский язык? Возможно ли реальное двуязычие в Татарстане? Давайте обсудим! Предлагаем развернуть широкую дискуссию на тему "Как спасти татарский язык?" в СМИ, на ТВ, в социальных сетях".

Члены Всетатарского общественного центра сталкиваются с различными притеснениями. Так, 21 октября 2015 года в Елабуге силовики незаконно сорвали встречу активистов ВТОЦ с писателем Айдаром Халимом, который приехал представить свою новую книгу. Участники встречи, за исключением самого Халима и других людей старшего возраста, были задержаны. Позже в тот же день, однако, всех освободили без оформления протоколов.

Председатель набережночелнинского отделения ВТОЦ Рафис Кашапов месяцем раньше был осужден к трем годам общего режима по делу об экстремизме и сепаратизме, сфабрикованному за публикации активиста на личной ВК-странице. Он содержится в ЕПКТ - внутренней тюрьме - ИК-31 в городе Микунь, Коми.

28 ноября 2016 года замминистра культуры Татарии Гузель Шарипова заявила, что знание татарского языка не является обязательной составляющей татарской национальной идентичности. "Наши ученые (из Института истории им. Шигабутдина Марджани. - Ред.) говорят, что национальная особенность, в частности национальная особенность татарина, не основана на знании языка, - цитировали "Idel.Реалии" выступление чиновницы, фрагмент которого был опубликован по-татарски агентством "Татар-информ". - То есть язык знать не обязательно. Сегодня татарин может и не говорить на татарском. А в чем же тогда заключается его татарскость? Наши ученые говорят, что сегодня татары ощущают свою татарскость через свое происхождение".

На другой день Azatlıq Radiosı связалось с Шариповой, попросив уточнить, верно ли переданы ее слова. Чиновница заявила, что такого высказывания в ее выступлении не было, и предложила перезвонить через несколько минут, пояснив, что хочет ознакомиться с публикацией "Татар-информ". Однако разговор так и не возобновился: журналист радиостанции набирал номер Шариповой семь раз, но она либо не отвечала, либо сбрасывала вызов.

Между тем заметка "Татар-информ" после беседы Azatlıq Radiosı с чиновницей оказалась отредактирована. Фрагмент "национальная особенность, в частности национальная особенность татарина, не основана на знании языка" был исправлен на "национальная особенность, в частности национальная особенность татарина, основана не только на знании языка" (в татарский текст для этого потребовалось лишь добавить слово genä). Фразу же "То есть язык знать не обязательно" из заметки исключили.

Однако автор публикации "Татар-информ" Рузиля Мухамметова подтвердила, что эта фраза действительно содержалась в выступлении чиновницы.

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17.01.2017

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