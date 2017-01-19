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В Казани 18 января ФСБ совместно с ЦПЭ задержала двух новых фигурантов московского дела "Таблиги джамаат". Об этом сообщает "Ислам сегодня" со ссылкой на УФСБ по Татарии. Как утверждается, подозреваемые привлекали в организацию новых членов.

Дело было возбуждено столичным главком спецслужбы 16 декабря 2016 года. Шесть дней спустя, 22-го числа, в Москве задержали семерых человек: шестерых граждан Киргизии и одного россиянина. В зависимости от вменяемой роли им инкриминировали часть 1 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации), предусматривающую от 6 до 10 лет колонии, или часть 2 этой же статьи (участие в деятельности такой организации), санкция которой составляет от 2 до 6 лет.

По утверждению силовиков, выявленная ячейка организации представляла собой "глубоко законспирированную структуру". Согласно фабуле дела, задержанные "призывали к объединению мусульман Московского региона и вовлекали их в противоправную деятельность". При этом, заявляло ФСБ, они "проводили идеологическую обработку новых сторонников, изучали запрещенную литературу" и обсуждали планы создания на территории России исламского халифата.

Руководили ячейкой иностранные эмиссары, утверждала спецслужба, а вновь завербованные члены направлялись "на обучение и специальную подготовку" в лагеря в Афганистане и Пакистане.

Сообщалось также, что при обысках у подозреваемых изъяты экстремистская литература, средства связи, "а также электронные носители информации с отчетами о работе".

В середине октября в Татарии было открыто местное дело "Таблиги джамаат". 20 октября задержали восьми человек, которым также были вменены часть 1 или 2 статьи 282.2 УК. Несколько дней спустя региональный главк СКР объявил, что 25-го числа были задержаны еще двое подозреваемых. Как следовало из публикации "Idel.Реалий", ссылавшихся на татарское УФСБ, часть задержанных были таджиками.

В отличие от московского дела, татарское находится в производстве не ФСБ, а СКР.

"Таблиги джамаат" (урду Общество распространения веры) основан в 1926 году в Индии. Организация ведет миссионерскую деятельность почти исключительно в среде мусульман; она не занимается политикой, чужда радикальных взглядов и не имеет никакого отношения к терроризму.

В России "Таблиги джамаат" в 2009 году был объявлен экстремистской организацией и запрещен. За пределами России эта структура с 2006-го запрещена в Таджикистане, а с 2013-го - в Казахстане. Попытки запретить "Таблиги джамаат" много лет предпринимаются в Киргизии, однако до сих пор они успехом не увенчались.