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новость Татарского активиста Шакирова судят по делу об экстремизме

02.03.2017
Айрат Шакиров. Фото с личной ВК-страницы
Айрат Шакиров. Фото с личной ВК-страницы
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В Высокогорском райсуде Татарии слушается дело об экстремизме, возбужденное против активиста национального движения Айрата Шакирова, известного также как шейх Умар и Умар Батырша́. Об этом сообщают "Idel.Реалии" со ссылкой на самого активиста. 45-летнему Шакирову вменяется статья 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды).

Процесс стартовал уже некоторое время назад - когда именно, в публикации не уточняется. Сейчас идет допрос свидетелей обвинения. Ближайшее заседание назначено на 10 марта.

На сайте суда по запросу "Шакиров" сведений о деле найти не удается. Между тем в списке дел, назначенные к рассмотрению на 10 марта, присутствует одно, информация о фигуранте и квалификации которого скрыта. Оно слушается с конца декабря.

Шакирову вменяется публикация на личной ВК-странице видео под названием "08.02.2013 г. Митинг в Махачкале". Год назад, 3 марта 2016-го, Вахитовский райсуд Казани объявил это видео экстремистским материалом. Минюст включил его в соответствующий список под № 3498. При этом в решении суда как ресурс, на котором опубликовано видео, названа именно страница активиста во "Вконтакте".

8 февраля 2013 года в Махачкале прошел согласованный митинг против произвола силовиков, совершаемого в отношении мусульман. Акция собрала около 1000 человек из разных местностей Дагестана. На 10,5-минутном видео, публикация которого вменяется Шакирову, зафиксирована часть речей, прозвучавших на этом митинге.

Между тем сам активист настаивает, что этого сюжета во "Вконтакте" не публиковал. По словам Шакирова, он оставлял свой ноутбук без присмотра и видео мог поместить кто-то другой. "Это дело - политическое преследование из-за моей религиозной деятельности и участия в национальном движении, - заявил он "Idel.Реалиям". - Они много раз пытались найти на меня что-то, но не получилось. Вот они и сфабриковали дело".

Активист добавил, что, узнав о признании публикации в своем аккаунте экстремистской сразу удалил всю страницу. На ней, заметил Шакиров, обнаружились и другие видео, которых он не публиковал.

Ранее Шакиров был проповедником в соборной мечети Высокогорского района. В 2009 и 2010 годах прокуратура Татарии дважды выносила ему предостережения о недопустимости экстремистской деятельности.

В июле 2012 года Шакиров был задержан и далее арестован по делу о покушении на муфтия Татарии Ильдуса Файзова и убийстве его заместителя Валиуллы Якупова. Его называли возможным организатором преступления. Однако позже активиста освободили, не найдя доказательств его причастности к инциденту.

В январе 2015-го Шакиров получил 10 суток ареста по части 1 статьи 20.3 КоАП (пропаганда и публичное демонстрирование нацистской символики) за публикацию во "Вконтакте" двух изображений в поддержку Украины. Первое представляло собой коллаж: слева нацисты на митинге в России, справа - Евромайдан. Он сопровождался подписью "Кто здесь фашисты?". Вторым изображением оказалась карикатура, на которой человек с кнутом гонит свастику из Донбасса. Она была снабжена подписью "Russia, go home". Судья в постановлении об аресте указал на недопустимость ассоциации свастики с Россией.

Тогда же, в 2015-м, Шакиров выступал одним из общественных защитников активиста Рафиса Кашапова, которого осенью того же года осудили к трем годам общего режима по делу об экстремизме и сепаратизме.

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02.03.2017

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