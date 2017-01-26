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Глава набережночелнинского отделения Всетатарского общественного центра Рафис Кашапов, осужденный на три года за критику аннексии Крыма, подал жалобу в Конституционный суд на статью 280.1 УК, предусматривающую ответственность за призывы к сепаратизму, даже если они не содержат призыва к насилию. Как пишут "Ведомости", об этом сообщил адвокат активиста Рамиль Ахметгалиев.

Жалоба была направлена по почте. В базе Конституционного суда она пока не зарегистрирована.

Статья 280.1 начала действовать в мае 2014 года. В настоящий момент по ней осуждены шесть человек, один направлен на принудительное лечение. По словам Ахметгалиева, все эти приговоры приложены к жалобе. По мнению истца, они подтверждают вывод о том, что суды придают этой статье УК смысл, позволяющий преследовать людей за ненасильственные высказывания. По мнению Кашапова, фактически это означает полный запрет на обсуждение территориальной целостности России, что не отвечает требованию необходимости и соразмерности установленных законом ограничений.

В жалобе отмечается, что публичная критика является важным элементом демократического общества и не представляет опасности общественным интересам, хотя и может быть неприятна конкретным людям. Жалобы Кашапова и краснодарско1й активистки Дарьи Полюдовой, осужденной по той же статье, также были направлены в Европейский суд по правам человека. Вероятно, они будут объединены.

В декабре 2014 года Кашапов был арестован за публикацию в интернете трех текстов и одного демотиватора с критикой аннексии Крыма и агрессии России на Восточной Украине. 15 сентября 2015 года судья Набережночелнинского горсуда Дан Шакуров приговорил общественника к трем годам общего режима по части 1 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды) и части 2 статьи 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму через интернет). Это был первый в России приговор по "сепаратистской" статье 280.1.

Сам Кашапов не отрицал факта публикации текстов и демотиватора, однако настаивал, что состава преступления в этих действиях нет. Выступая в своем процессе с последним словом, он подчеркнул, что дело полностью сфабриковано ФСБ.

13 ноября Верховный суд Татарии оставил решение Шакурова в силе, сняв с политзека лишь дополнительное наказание - двухлетний запрет пользоваться соцсетями по выходе из колонии.