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Также: Президент, Россия, Ближний Восток, Война, Политика, Мир | Персоны: Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков, Владимир Путин

новость В Кремле назвали дату визита Эрдогана в Россию

24.02.2017
Тайип Эрдоган и Владимир Путин в Петербурге, 09.08.2016. Фото: kremlin.ru
Тайип Эрдоган и Владимир Путин в Петербурге, 09.08.2016. Фото: kremlin.ru
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Визит в Россию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 9-10 марта. Как передает ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Да, дата визита согласована", - сказал он на просьбу прокомментировать информацию турецкого телеканала NTV, который сообщил о визите Эрдогана. "Подтверждаю", - добавил чиновник.

По данным телеканала, президенты проведут двустороннюю встречу в узком составе, а также заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня. В ходе этих переговоров планируется обсуждение широкого спектра вопросов, в том числе поставок в Турцию российских зенитных ракетных систем С-400. Вместе с тем, телеканал не привел источников этих данных.

Отношения двух стран серьезно испортились в ноябре 2015 года, когда Турция сбила российский самолет, вылетевший бомбить позиции сирийских туркмен на севере арабской страны, но нарушивший границу турецкого воздушного пространства. Летчик Олег Пешков катапультировался, но был расстрелян туркменами с земли с сирийской стороны границы.

Летом 2016 года Эрдоган принес извинения в связи с инцидентом, после чего отношения Анкары и Москвы улучшились. 18 января в России заявили, что авиация двух стран начала совместные бомбардировки объектов ИГ в Сирии.

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24.02.2017

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