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Турция отказалась от требования немедленной отставки Асада
20.01.2017
Башар Асад. Фото: sana.sy
Башар Асад. Фото: sana.sy
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Турция больше не считает отставку президента Сирии Башара Асада условием прекращения гражданской войны в стране, сообщает Би-Би-Си. Об этом заявил вице-премьер Мехмет Шимшек накануне мирных переговоров в Астане.

Турция на протяжении последних лет выступала за уход сирийского диктатора от власти и поддерживала повстанцев, которые борются с его режимом. Однако, по словам турецкого вице-премьера, его страна должна быть реалистичной, "поскольку на деле ситуация резко изменилась". "Мы должны быть прагматиками, реалистами", - сказал Шимшек.

При этом турецкий вице-премьер подчеркнул, что вина за продолжающуюся почти шесть лет войну, которая унесла жизни сотен тысяч человек, "полностью лежит на Асаде".

Переговоры в Астане должны начаться 23 января. Москве и Анкаре удалось согласовать ряд спорных вопросов, в том числе об участии в мирных переговорах США. Первым об этом объявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, а накануне приглашение представителям США подтвердил его российский коллега Сергей Лавров.

На прошлой неделе большинство повстанческих группировок согласились отправить делегацию в столицу Казахстана. В заявлении повстанцев подчеркивалось, что они хотят вести переговоры о соблюдении армией Асада режима перемирия, по гуманитарным вопросам и об освобождении заключенных, а не о политических договоренностях.

Кроме того, в среду Россия и Турция впервые совместно нанесли авиаудары по позициям "Исламского государства" в сирийской провинции Алеппо.

29 декабря президент Владимир Путин заявил, что сирийское правительство и вооруженная оппозиция договорились о прекращении огня и готовы начать мирные переговоры. При этом президент признал, что достигнутые договоренности по Сирии хрупкие. "Все достигнутые договоренности, мы это с вами прекрасно понимаем, они очень хрупкие, они требуют особого внимания и терпения, профессионального подхода к этим вопросам и постоянного контакта с нашим партнерами", - отметил Путин.

Перемирие вступило в силу в полночь 30 декабря. Уже на следующий день сирийские повстанцы заявили о случаях нарушения режима прекращения огня со стороны правительственных сил. Представители оппозиции предупредили, что если удары армии Башара Асада продолжатся, они будут считать недействительным гарантированное Россией и Турцией соглашение о перемирии.

31 декабря Совет Безопасности ООН единогласно одобрил российскую резолюцию по перемирию в Сирии. В документе содержится призыв как можно быстрее организовать доставку гуманитарной помощи. Также резолюция призывает к политическому урегулированию конфликта.

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20.01.2017

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