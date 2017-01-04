О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/m.257833.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/m.257833.html
Также: Мир, Террор, Политика, Происшествия

новость Власти Турции установили личность открывшего стрельбу в стамбульском клубе

04.01.2017
Нападение на клуб в Стамбуле. Кадр видеозаписи
Нападение на клуб в Стамбуле. Кадр видеозаписи
Реклама

Власти Турции установили личность террориста, устроившего в новогоднюю ночь бойню в ночном клубе в Стамбуле. Об этом в интервью турецкому государственному агентству Anadolu заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

При этом министр не стал называть имя подозреваемого. Розыск злоумышленника продолжается.

Ранее агентство сообщило о продолжающихся задержаниях по делу о теракте. Накануне в Измире были задержаны 27 подозреваемых. Общее число задержанных составило уже 43 человека.

Накануне турецкие СМИ сообщили, что в нападении на клуб подозревается гражданин Киргизии Яхъя Машрапов. Позже он обнаружился в Бишкеке. По его словам, турецкие правоохранительные органы опросили его, однако потом отпустили.

"Они допрашивали меня на протяжении часа. Из-за этого самолет до Бишкека задержали на час. Мне объяснили, что я внешне немного похож на преступника с фото, попросили прощения и посадили меня в самолет", - рассказал Машрапов.

В новогоднюю ночь около 1:30 местного времени вооруженный автоматом Калашникова человек вошел в помещение клуба Reina и открыл огонь. Некоторые посетители клуба в панике прыгали в Босфор, пытаясь спастись. После атаки он переоделся и покинул клуб, бросив там оружие. Первоначально сообщалось, что нападавший был в костюме Санта-Клауса, но впоследствии полиция это опровергла.

В результате нападения 39 человек погибли и 69 получили ранения. Трое из них по-прежнему находятся в критическом состоянии. Среди погибших 16 иностранцев, в том числе гражданка России Нурана Гасанова 1988 года рождения.

Ответственность за случившееся взяло на себя "Исламское государство". "Героический солдат халифата нанес удар по одному из самых известных ночных клубов, где христиане отмечали свой праздник", - говорится в сообщении ИГ, опубликованном на одном из аккаунтов организации.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, что целью теракта было дестабилизировать страну и "посеять хаос". Как нация, мы сохраним свое хладнокровие, объединимся и никогда не будем отступать перед такими грязными играми", - отметил турецкий лидер.

Клуб Reina, на который было совершено нападение, находится в районе Ортакёй. Клуб был популярен как среди местных жителей, так и иностранцев. Сообщается, что в момент нападения там находились более 700-800 человек.

Оставить комментарий Обсудить
04.01.2017

новость Новости по теме
03.01.2017 По делу о теракте в Стамбуле задержаны 12 человек →
02.01.2017 Турецкая полиция: Стамбульский террорист связан с ИГ →
01.01.2017 Теракт в Стамбуле: 39 погибших →
11.12.2016 Два взрыва в Стамбуле: 38 погибших, 155 раненых →
21.08.2016 Взрыв на юго-востоке Турции: 51 погибший, 69 раненых →
18.08.2016 При взрыве в Турции погибли не менее трех человек →
28.06.2016 Взрывы в стамбульском аэропорту: не меньше 10 погибших, минимум 60 раненых →
07.06.2016 Жертвами взрыва в Стамбуле стали 11 человек →
16.05.2016 В результате взрыва в Стамбуле ранены четыре человека →
10.05.2016 Теракт в турецком Диярбакыре: трое погибших, 45 раненых →
14.03.2016 Число погибших в результате теракта в Анкаре достигло 37 человек →
18.02.2016 На юго-востоке Турции подорван военный конвой →
17.02.2016 Взрыв в центре Анкары: 28 погибших, 61 раненый →
14.01.2016 Теракт в турецком городе Диярбакыр: пятеро погибших →
12.01.2016 В историческом районе Стамбула прогремел взрыв →
Фото и Видео
27502
Play own
Сирийцы и украинцы: "Путин - убийца"
27401
Play own
Приговор Антону Носику
27100
Play own
День изгнанья и день лицея
27034
Play own
Годовщина приговора Сенцову и Кольченко
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Брифинг о хакерах перенесли
Дональд Трамп. Фото: donaldjtrump.com
в блоге Кобзон у престола
383
новость Финляндия: сто лет без России
Концерт в Хельсинки. Фото: suomifinland100.fi
статья Новый год по знаком смерти
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Прощальный удар Обамы
Владимир Абаринов
статья Майдан в суде: ВИДЕО
РЕКЛАМА
Loading...
статья Украина и русское горе
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость ЧП в аэропорту Калининграда
Аэропорт Храброво в Калининграде. Фото: avia.pro
новость Конгресс против отмены санкций
Адам Шифф. Кадр АВС
новость Глава МВД Германии о мигрантах
Томас де Мезьер. Фото: theasianherald.com
в блоге Назад к Ломоносову
383
новость Повстанцы отказались от переговоров
Сирийские повстанцы. Кадр видеозаписи
новость "Кузнецов" покинет Средиземное море
"Адмирал Кузнецов". Фото: mil.ru
новость Где Ильдар Дадин?
Апелляция Ильдара Дадина. Фото Дмитрия Борко
новость Путин поручил проверить ФСИН
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Фото: kremlin.ru
новость Суд не защитил президента
Милоша Земана прикрывают от летящих яиц. Фото: denik.cz
новость Дипломаты прилетели в Москву
Самолет Ил-96. Фото: udprf.ru
новость КУ: В Грозном добили раненых
Наезд на гаишника в Грозном, 17.12.2016. Кадр камеры видеонаблюдения
новость Клименко: Россию отключат от сети
Герман Клименко. Фото с сайта heli-nord.ru
новость Трамп похвалил Путина
Дональд Трамп. Кадр видео с donaldjtrump.com