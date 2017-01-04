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Власти Турции установили личность террориста, устроившего в новогоднюю ночь бойню в ночном клубе в Стамбуле. Об этом в интервью турецкому государственному агентству Anadolu заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

При этом министр не стал называть имя подозреваемого. Розыск злоумышленника продолжается.

Ранее агентство сообщило о продолжающихся задержаниях по делу о теракте. Накануне в Измире были задержаны 27 подозреваемых. Общее число задержанных составило уже 43 человека.

Накануне турецкие СМИ сообщили, что в нападении на клуб подозревается гражданин Киргизии Яхъя Машрапов. Позже он обнаружился в Бишкеке. По его словам, турецкие правоохранительные органы опросили его, однако потом отпустили.

"Они допрашивали меня на протяжении часа. Из-за этого самолет до Бишкека задержали на час. Мне объяснили, что я внешне немного похож на преступника с фото, попросили прощения и посадили меня в самолет", - рассказал Машрапов.

В новогоднюю ночь около 1:30 местного времени вооруженный автоматом Калашникова человек вошел в помещение клуба Reina и открыл огонь. Некоторые посетители клуба в панике прыгали в Босфор, пытаясь спастись. После атаки он переоделся и покинул клуб, бросив там оружие. Первоначально сообщалось, что нападавший был в костюме Санта-Клауса, но впоследствии полиция это опровергла.

В результате нападения 39 человек погибли и 69 получили ранения. Трое из них по-прежнему находятся в критическом состоянии. Среди погибших 16 иностранцев, в том числе гражданка России Нурана Гасанова 1988 года рождения.

Ответственность за случившееся взяло на себя "Исламское государство". "Героический солдат халифата нанес удар по одному из самых известных ночных клубов, где христиане отмечали свой праздник", - говорится в сообщении ИГ, опубликованном на одном из аккаунтов организации.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, что целью теракта было дестабилизировать страну и "посеять хаос". Как нация, мы сохраним свое хладнокровие, объединимся и никогда не будем отступать перед такими грязными играми", - отметил турецкий лидер.

Клуб Reina, на который было совершено нападение, находится в районе Ортакёй. Клуб был популярен как среди местных жителей, так и иностранцев. Сообщается, что в момент нападения там находились более 700-800 человек.