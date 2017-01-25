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новость В Турции судят обвиняемых в подготовке терактов россиян

25.01.2017
Флаг "Исламского государства". Кадр видеозаписи
Флаг "Исламского государства". Кадр видеозаписи
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В Турции семеро граждан России и двое турок предстали перед судом по делу о подготовке терактов. Об этом сообщает издание Hurriуet Daily News.

Имена обвиняемых - Зелимхан Цайсаев, Аза Бепджахоба, Зукра Борчашвили, Салман Дакаев, Киури Хацаев, Бекхам Алимханов, Хассан Орстхо, Фуат Гюнеш и Фатьма Алтынташ. Кто именно из них имеет российское гражданство, не уточняется.

По данным следствия, задержанные были связаны с террористической группировкой "Исламское государство".При обыске у Цайсаева были найдены некие документы, имеющие отношение к ИГ, а также материалы для изготовления "поясов смертников". На телефонах фигурантов дела были найдены снимки из зон боевых действий и "песни, прославляющие ИГ"

Как сообщает издание, предполагаемые преступники планировали осуществить теракты в Стамбуле летом 2016, однако их задержали в июне и июле. При обысках у Хацаева и Орстхо обнаружили беспилотные летательные аппараты, способные нести груз весом до 50 килограммов. Как полагает следствие, с помощью дронов злоумышленники намеревались доставлять взрывчатку к целям.

Генконсул России в Стамбуле Андрей Подъелышев заявил, что турецкие власти не проинформировали посольство о суде. "Мы сами узнали об этом сегодня из прессы. Соответственно, наши дипломаты не участвуют в этом процессе", - сказал дипломат.

Власти Турции неоднократно называли выходцев из России и стран бывшего СНГ причастными к совершению или подготовке терактов. 28 июня в стамбульском аэропорту им. Ататюрка произошли два взрыва. По крайней мере один из террористов, прежде чем подорваться, обстрелял собравшихся в терминале из автомата. Погибли 42 человека, в том числе 13 иностранцев; 238 человек получили ранения.

6 июля по делу о теракте в аэропорту были арестованы 17 человек, включая 11 россиян. Накануне президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что к теракту причастны выходцы из Дагестана, Киргизии и Таджикистана. "К сожалению, мы имеем дело с соседними и близкими странами", - сказал он. Теракт был организован "Исламским государством", - отметил турецкий президент.

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25.01.2017

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