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новость "Коммерсант": Инцидент в Сирии произошел из-за ошибки турецкого командования

10.02.2017
Турецкие военные в Сирии. Фото: sol.org.tr
Турецкие военные в Сирии. Фото: sol.org.tr
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Возможной причиной непреднамеренного удара российских ВКС по турецким военным в Сирии могла стать ошибка турецкого командования. Как пишет "Коммерсант", по словам источников в органах военного управления, координаты целей для нанесения ударов, выбранные на основе космической и агентурной разведки, были заранее согласованы по линии генштабов обеих стран.

Получив задание, самолеты вылетели с авиабазы Хмеймим в провинции Латакия и проследовали в направлении Эль-Баба. Опознав цели, пилоты осуществили около 8:40 утра сброс бомб, причем, как утверждают сами военные, "без критических отклонений". По возвращении авиации в Хмеймим российская сторона была оповещена об инциденте, информация о котором сразу же была доведена до высшего военно-политического руководства страны.

По предположению источников издания, одной из причин трагедии могло стать несогласованное перемещение турецких сухопутных войск в заранее определенный для нанесения авиаудара квадрат. Подтвердить или опровергнуть эту гипотезу должно совместное расследование инцидента.

В российском Минобороны сообщили, что по итогам экстренных переговоров начальника Генштаба ВС Валерия Герасимова и его турецкого коллеги Хулуси Акара "стороны договорились о более тесной координации совместных действий, а также обмене информацией об обстановке на земле".

Позже на заседании российского Совбеза министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что военное руководство двух стран решило усовершенствовать "механизм согласования совместных действий по борьбе с террористами в Сирии". От дальнейших комментариев в военном ведомстве воздержались.

Накануне российский военный самолет нанес удар по зданию в северном сирийском городе Эль-Баб (мухафаза Халеб), где были расквартированы турецкие военные. Трое из них погибли, еще 11 получили ранения. Инцидент произошел около 8:40 утра. Как турецкая, так и российская стороны начали расследование инцидента.

Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану. Шойгу доложил президенту, что после инцидента состоялся разговор начальников генштабов России и Турции.

Отношения двух стран серьезно испортились в ноябре 2015 года, когда Турция сбила российский самолет, вылетевший бомбить позиции сирийских туркмен на севере арабской страны, но нарушивший границу турецкого воздушного пространства. Летчик Олег Пешков катапультировался, но был расстрелян туркменами с земли с сирийской стороны границы.

Прошлым летом президент Эрдоган принес извинения в связи с инцидентом, после чего отношения Анкары и Москвы улучшились. 18 января нынешнего года в России заявили, что авиация двух стран начала совместные бомбардировки объектов ИГ в Сирии.

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10.02.2017

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