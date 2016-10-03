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новость Пронесшему российский флаг на Паралимпиаде белорусу подарят квартиру в Москве

03.10.2016
Андрей Фомочкин на открытии Паралимпиады в Рио. Фото: pressball.by
Андрей Фомочкин на открытии Паралимпиады в Рио. Фото: pressball.by
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Белорусский спортивный функционер Андрей Фомочкин, пронесший флаг России на церемонии открытия Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, получит квартиру в Москве. Об этом в своем Фейсбуке сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

По ее словам, к ней обратился некий знакомый, которого "восхитил поступок белоруса". Знакомый захотел подарить Фомочкину квартиру и попросил помощи Захаровой.

"Признаюсь, меня не каждый день просят помочь подарить кому-то квартиру. Всего рассказывать не буду. Скажу только, что квартира настоящая, в готовом доме. Это я, естественно, лично проверила", - заявила Захарова.

По ее словам, Фомочкин уже приехал в Москву. Имя "загадочного графа Монте-Кристо" Захарова пообещала назвать в ближайшее время.

В ночь на 8 сентября на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро началась церемония открытия Паралимпийских игр. Российские спортсмены в Играх не участвовали: Международный паралимпийский комитет не допустил всю российскую сборную к участию и дисквалифицировал Паралимпийский комитет России.

В итоге российский флаг пронесли белорусские представители. Знамя Белоруссии нес копьеметатель Александр Трыпуц. Шествие белорусской делегации замыкал мужчина, несший российский флаг.​ Он успел пройти несколько десятков метров, после чего флаг у него забрали.

Позже выяснилось, что флаг держал Андрей Фомочкин - мастер спорта международного класса, победитель и призер Спартакиады народов СССР 1986 года, рекордсмен СССР в зимнем многоборье. 53-летний спортивный функционер работал тренером-преподавателем СДЮШОР Минской области, занимал ряд руководящих постов в государственных и коммерческих организациях. С 2008 по 2010 год он занимал пост помощника министра спорта и туризма, с 2010 по 2012 год - председателя директората национальных команд по видам спорта Министерства спорта и туризма.

После проведенного расследования МПК аннулировал аккредитацию Фомочкина. В Кремле же заявили, что его поступок "достоин восхищения". "Мы высоко ценим такое проявление солидарности с нашими паралимпийцами, которые совершенно незаслуженно и несправедливо были лишены возможности выступать в Рио-де-Жанейро", - заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

При этом он не стал отрицать возможности награждения участника белорусской делегации. "Пока не могу сказать. Но это заслуживает самой высокой оценки просто в человеческом плане", - сказал пресс-секретарь президента.

Комментарии 6 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
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Илья Мильштейн

Спортивная злоба

Илья Мильштейн, 26.08.2016

Всем ясно, почему Международный паралимпийский комитет, а вслед за ним и Спортивный арбитражный суд дисквалифицировали российских атлетов. Мы стали свидетелями того, как гуманистические основы спорта и олимпизма нагло попираются политиками, утверждает Владимир Путин, и что тут возразишь?

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