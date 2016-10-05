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Бывший первый замглавы администрации президента - куратор внутренней политики Вячеслав Володин избран спикером нового созыва Госдумы. Об этом сообщает РИА "Новости". По информации ТАСС, за него проголосовали 404 из 449 депутатов.

Как уточняет Интерфакс, кандидатура Володина была выдвинута "Единой Россией" и поддержана ЛДПР и "Справедливой Россией". КПРФ предложила своего кандидата - Дмитрия Новикова. За него было отдано 40 голосов.

Первыми вице-спикера стали единорос Александр Жуков и коммунист Иван Мельников. Также были избраны шесть вице-спикеров. Эти должности заняли единоросы Ирина Яровая, Сергей Неверов, Владимир Васильев и Петр Толстой, жириновец Игорь Лебедев и справороска Ольга Епифанова.

В своем выступлении перед выборами спикера Володин заявил, что Госдума "в обязательном порядке должна быть местом для дискуссий, для диалога".

Владимир Путин после избрания Володина председателем Госдумы включил его в состав Совета безопасности.

Получение Володиным поста спикера было фактически предрешено, после того как 23 сентября с такой идеей выступил Путин. Оговорившись, что избрание председателя Госдумы, "безусловно, дело исключительно депутатского корпуса", глава государства тем не менее заметил, что он и премьер-министр Дмитрий Медведев будут просить, "во всяком случае "Единую Россию", поддержать кандидатуру первого замглавы АП.

Ранее в среду место Володина в кремлевской администрации занял гендиректор "Росатома" Сергей Кириенко.