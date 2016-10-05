О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror710.graniru.info/Politics/Russia/Parliament/Duma/m.255211.html
Также: Госдума, Партии, Президент, Парламент, Россия, Политика | Персоны: Вячеслав Володин, Александр Жуков, Иван Мельников, Ирина Яровая, Сергей Неверов, Владимир Васильев, Игорь Лебедев, Владимир Путин

новость Володин избран спикером Госдумы

05.10.2016
Вячеслав Володин. Кадр видео с saratov.er.ru
Вячеслав Володин. Кадр видео с saratov.er.ru
Реклама

Бывший первый замглавы администрации президента - куратор внутренней политики Вячеслав Володин избран спикером нового созыва Госдумы. Об этом сообщает РИА "Новости". По информации ТАСС, за него проголосовали 404 из 449 депутатов.

Как уточняет Интерфакс, кандидатура Володина была выдвинута "Единой Россией" и поддержана ЛДПР и "Справедливой Россией". КПРФ предложила своего кандидата - Дмитрия Новикова. За него было отдано 40 голосов.

Первыми вице-спикера стали единорос Александр Жуков и коммунист Иван Мельников. Также были избраны шесть вице-спикеров. Эти должности заняли единоросы Ирина Яровая, Сергей Неверов, Владимир Васильев и Петр Толстой, жириновец Игорь Лебедев и справороска Ольга Епифанова.

В своем выступлении перед выборами спикера Володин заявил, что Госдума "в обязательном порядке должна быть местом для дискуссий, для диалога".

Владимир Путин после избрания Володина председателем Госдумы включил его в состав Совета безопасности.

Получение Володиным поста спикера было фактически предрешено, после того как 23 сентября с такой идеей выступил Путин. Оговорившись, что избрание председателя Госдумы, "безусловно, дело исключительно депутатского корпуса", глава государства тем не менее заметил, что он и премьер-министр Дмитрий Медведев будут просить, "во всяком случае "Единую Россию", поддержать кандидатуру первого замглавы АП.

Ранее в среду место Володина в кремлевской администрации занял гендиректор "Росатома" Сергей Кириенко.

Оставить комментарий Обсудить
05.10.2016

новость Новости по теме
05.10.2016 Первым замглавы администрации президента назначен Сергей Кириенко →
24.09.2016 Единоросы распределили руководящие посты в Госдуме →
23.09.2016 Путин предложил кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы →
22.09.2016 СМИ: Первый замглавы администрации президента Володин станет спикером Госдумы →
Фото и Видео
26873
Play own
Митинг за отмену "пакета Яровой"
23400
Play own
Пытки станут нормой
21543
Play own
Протест против нового закона о митингах
15690
Play own
Сход у Думы за широкую амнистию
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Американский держиморда
статья Пугающий Pu
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Панфиловцы и мрази конченые
Владимир Мединский. Фото: scandaly.ru
новость Гаага вместо права вето
Зейд Раад аль-Хусейн. Фото: un.org
РЕКЛАМА
Loading...
новость Трамп: Россия провалила сделку
Дональд Трамп. Фото: donaldjtrump.com
новость Колокольцев нашел коррупцию в науке
Владимир Колокольцев. Фото: mvd.ru
новость Корветы идут к Сирии
Корвет "Зеленый Дол". Фото: mil.ru
статья Слово и дело Антона Носика
Владимир Абаринов
в блоге Литературный спецназ
383
новость Школьникам добавят уроков религии
Ольга Васильева со школьниками. Фото: минобрнауки.рф
в блоге Ручка от чемодана Серова
196
статья Мединский и инквизиторы
Илья Мильштейн
новость Уралвагонзавод погряз в долгах
Центральная проходная Уралвагонзавода. Фото: Википедия
новость Плутоний против закона Магнитского
Владимир Путин. Фото: er.ru
новость С Ли сняли обвинение в экстремизме
Ольга Ли. Фото с личной ФБ-страницы
новость Самый богатый депутат
Андрей Палкин. Фото: region29.ru
новость Арест признан незаконным
Артем Савелов, Илья Гущин и адвокат Мария Куракина. Фото из фейсбука Ильи Гущина
в блоге Убийство Немцова: гильзы для суда
7
новость Подмосковье: украинскую церковь снесут
Украинские клирики с адвокатом и верующими у Мособлсуда. Фото с ФБ-страницы Святослава Скорохода
новость Путин расширил полномочия Росгвардии
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля