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Баскетбольный клуб ЦСКА вряд ли имел в виду политический подтекст, когда вручал болельщикам медали "За взятие Берлина" после победы в прошедшем в столице Германии финале Евролиги. Об этом заявил министр спорта Виталий Мутко, сообщает Интерфакс.

"Не думаю, что клуб вкладывает в это политический смысл. У нас во многих клубах креативят, - сказал Мутко. - ЦСКА тоже любит креативить. Клуб, как я читал, так отблагодарил болельщиков за поддержку. Они долго ждали победы в Евролиге. Не надо цепляться, абсолютно никакой политики тут нет, я думаю", - сказал Мутко. Министр призвал не искать в награждении "скрытый смысл" и выразил уверенность, что в клубе не хотели оскорбить чувства ветеранов войны.

Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин назвал лицемерной попытку очернить вручение памятных медалей поклонникам московского клуба.

В понедельник ЦСКА на традиционной встрече с болельщиками вручил памятные медали "За взятие Берлина" поклонникам команды, которые поддерживали армейцев во время финального матча Евролиги в Берлине. На сайте клуба предлагается всем болельщикам получить медаль, предоставив доказательства присутствия на матче.

Московский клуб стал победителем Евролиги сезона 2015/16. В "Финале четырех", проходившем в Берлине, армейцы в овертайме обыграли турецкий "Фенербахче" со счетом 101:96.