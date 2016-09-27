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Деятельность Всероссийского объединения болельщиков на некоторое время будет приостановлена. Об этом президент организации Александр Шпрыгин сообщил в интервью "Спорт-Экспрессу".

"Позиция старого-нового президента Российского футбольного союза (Виталия Мутко, 24 сентября переизбранного на этот пост. - Ред.) - и считаю ее полностью правильной - в том, что с фанатами надо работать и договариваться. Но делать это должны клубы, а акцент футбольного союза больше сместится на то, чтобы обязать их вести такую деятельность. ВОБ как организация на ближайший период времени будет заморожена. Юридически остаюсь руководителем, но нужно выработать понимание, что делать с объединением", - сказал Шпрыгин.

Болельщики должны быть представлены в управлении футболом, уверен Шпрыгин. По его мнению, нельзя отказываться от опыта ВОБ только на основании инцидентов в Марселе, когда российские фанаты приняли участие в нескольких массовых драках в ходе Евро-2016. "У нас поймали на допинге нескольких легкоатлетов, а сняли всю сборную. Два члена ЦС ВОБ сидят в Марселе, а все объединение, судя по заголовкам СМИ, чуть ли не ликвидировали", - отметил глава ВОБ.

24 сентября ВОБ исключили из Российского футбольного союза. Такое решение приняли делегаты отчетно-выборной конференции РФС. "Мы помогали создавать эту организацию, но в последнее время произошел ряд событий, связанных с нарушением норм этики. Сегодня мы примем решение, а дальше будем смотреть, возможно дальше эта организация будет реформироваться как-то", - сказал Мутко.

В тот же день Шпрыгин был задержан в туалете гостиницы Holiday Inn в Сокольниках, где проходила конференция РФС. В рамках расследования уголовного дела об организации массовой драки в Москве между болельщиками, которая произошла 31 января 2016 года, в офисе ВОБ, а также на квартирах Шпрыгина и его матери прошли. После изъятия документов и допроса Шпрыгина отпустили. По его словам, ему не были предъявлены никакие обвинения. По делу о январской драке он проходит как свидетель.

Российские фанаты принимали участие в уличных беспорядках во время Чемпионата Европы во Франции. 20 человек, в том числе Шпрыгин, были выдворены из Франции. В Марселе трое россиян были приговорены к тюремным срокам от одного до двух лет. В Германии российские фанаты, напавшие на испанских туристов, получили условные сроки.

ВОБ было создано в 2007 году при содействии Мутко, несмотря на противодействие проекту со стороны правоохранительных органов. Причиной тому явилась неоднозначная репутация фанатского движения в России, включающего в себя группировки футбольных хулиганов. ВОБ проводило многочисленные акции болельщиков. В частности, 17 октября 2007 года на матче сборных России и Англии члены ВОБ растянули 110-метровый флаг России с изображением медведя.