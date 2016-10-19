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Владимир Путин одобрил кандидатуру нынешнего главы Минспорта Виталия Мутко на пост вице-премьера - куратора спорта, туризма и молодежной политики. Об этом сообщает Интерфакс. Кандидатуру Мутко главе государства представил премьер-министр Дмитрий Медведев.

На должность нового главы Минспорта Медведев предложил Павла Колобкова, нынешнего заместителя Мутко. Путин согласился и с этой кандидатурой.

Медведеву поручено подготовить проекты документов о новых назначениях и внести их в администрацию президента.

О возможном назначении Мутко вице-премьером СМИ сообщили 11 октября. При этом утверждалось, что сам Минспорт предполагается упразднить, так же как Ростуризм и Росмолодежь, а функции этих трех ведомств передать вновь создаваемому агентству, которое будет находиться в прямом подчинении правительства. Возможным главой нового агентства называли действующего вице-спикера Госдумы и уходящего президента Олимпийского комитета России Александра Жукова.

На другой день, однако, сам Мутко заявил, что Минспорт будет не упразднен, а реформирован и получит дополнительные полномочия.

Между тем Путин 11 октября выступил с идеей закрепить кураторство спорта, молодежной политики и туризма за одним вице-премьером. Пока оно разделено между двумя: за спорт отвечает Аркадий Дворкович, а за другие две сферы - Ольга Голодец.