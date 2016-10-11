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Также: Правительство, Спорт, Президент, Россия, Общество, Политика | Персоны: Александр Жуков, Виталий Мутко, Владимир Путин

новость СМИ: Минспорт будет упразднен

11.10.2016
Виталий Мутко. Фото: minsport.gov.ru
Виталий Мутко. Фото: minsport.gov.ru
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Минспорт предполагается упразднить, сообщает "Советский спорт" со ссылкой на источник в аппарате правительства. Как утверждается, решение может быть принято уже в ближайшее время.

Кроме того, передает издание, ликвидация ожидает Росмолодежь и Ростуризм. Функции, которые выполняли Минспорт и эти два ведомства, передадут вновь создаваемому агентству, которое будет находиться в прямом подчинении правительства.

Имя начальника новой структуры источник "Советского спорта" не уточняет. Между тем РИА "Новости" пишет со ссылкой на некий информированный источник, что эту должность может занять нынешний президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

Относительно главы Минспорта Виталия Мутко источник издания сообщил, что тот после реорганизации может уйти из этой сферы и занять пост вице-премьера.

Ранее во вторник ТАСС передавал, что Владимир Путин выступил с идеей закрепить кураторство спорта, молодежной политики и туризма за одним вице-премьером. "Правительство сделает конкретные, в том числе кадровые, предложения, в ближайшее время", - заверил глава государства.

Сейчас кураторство этих спорта, молодежной политики и туризма разделено между двумя вице-премьерами. За спорт отвечает Аркадий Дворкович, а за другие две сферы - Ольга Голодец.

Кроме того, 11 октября Жуков сообщил, что намерен оставить пост главы ОКР, сосредоточившись на работе в Госдуме, где является вице-спикером, и в Международном олимпийском комитете.

Минспорт в нынешнем виде существует с 2012 года. Он образован как раз после выделения Росмолодежи и Ростуризма из структуры Министерства спорта, туризма и молодежной политики. Мутко возглавлял это ведомство с 2008 года; после раздела старого министерства он стал главой Минспорта.

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11.10.2016

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