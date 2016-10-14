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Суд в Провансе смягчил наказание россиянам Алексею Ерунову и Сергею Горбачеву, приговоренным к лишению свободы за беспорядки на Евро-2016. Об этом сообщает глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин.

Горбачеву, приговоренному к полутора годам, срок сократили на три месяца, приговоренному к двум годам Ерунову - на шесть месяцев. Вместе с ними был осужден на год Николай Морозов.

Российские фанаты принимали участие в уличных беспорядках во время Чемпионата Европы во Франции. 20 человек, в том числе Шпрыгин, были выдворены из страны. В Марселе трое россиян были приговорены к тюремным срокам от одного до двух лет. В Германии российские фанаты, напавшие на испанских туристов, получили условные сроки.

24 сентября ВОБ исключили из Российского футбольного союза. Такое решение приняли делегаты отчетно-выборной конференции РФС. "Мы помогали создавать эту организацию, но в последнее время произошел ряд событий, связанных с нарушением норм этики. Сегодня мы примем решение, а дальше будем смотреть, возможно дальше эта организация будет реформироваться как-то", - сказал министр спорта, председатель ФРС Виталий Мутко. На этой конференции он был переизбран на свой пост.

27 сентября Шпрыгин сообщил, что деятельность ВОБ на некоторое время будет приостановлена. "Позиция старого-нового президента Российского футбольного союза - и считаю ее полностью правильной - в том, что с фанатами надо работать и договариваться. Но делать это должны клубы, а акцент футбольного союза больше сместится на то, чтобы обязать их вести такую деятельность. ВОБ как организация на ближайший период времени будет заморожена. Юридически остаюсь руководителем, но нужно выработать понимание, что делать с объединением", - сказал Шпрыгин.

Болельщики должны быть представлены в управлении футболом, уверен Шпрыгин. По его мнению, нельзя отказываться от опыта ВОБ только на основании инцидентов во время Евро-2016.