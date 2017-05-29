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Также: Политзеки, Право, Спецслужбы, Акции протеста, Россия, Общество, Политика | Персоны: Светлана Сидоркина

новость Защита строится по кирпичику

Суд отменил особый порядок слушания дела Зимовца
29.05.2017
Станислав Зимовец в суде. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
Станислав Зимовец в суде. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
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Дмитрий Борко 25.05.2017
в блоге "Дело 26 марта": первый отказник

Судья Тверского районного суда Москвы Елена Ермакова удовлетворила ходатайство обвиняемого по "делу 26 марта" Станислава Зимовца об отмене особого порядка слушания. Об этом сообщает корреспондент "Граней" из зала суда.

На вопрос судьи, разъяснили ли Зимовцу, что такое особый порядок слушания дела, подсудимый ответил отрицательно. "Нет. И госадвокат ушла. Меня неделю возили в ужасных условиях на допросы. У меня болел желудок, меня не кормили, давали сухпай, который я не мог есть. Я подписал, чтобы от них избавиться. Хочу разбирательство в общем порядке.", - заявил Зимовец.

Адвокат Светлана Сидоркина также ходатайствовала о предоставлении Зимовцу времени для ознакомления с материалами дела. "Мой подзащитный только от меня узнал, что в деле четыре тома. Фактически он не знакомился с делом", - отметила адвокат.

Прокурор Лариса Сергуняева согласилась, что "во избежание нарушений" ходатайство следует удовлетворить. Судья Ермакова отложила заседание до 5 июня.

До этого судья продлила срок ареста Зимовца до 10 ноября. Сидоркина отметила, что следствие не доказало, что Зимовец может скрыться или угрожать свидетелям. "Я законопослушный гражданин, я нес службу этой стране и этому обществу, - заявил подсудимый. - Вы говорите, что я хочу убежать. Я не пойду на это, моя репутация безупречна".

Также было оглашено обвинительное заключение. В нем утверждается, что на антикоррупционой акции Зимовец бросил в полицейского Котенева фрагмент кирпича, попал в ягодицы, и тот испытал боль. При этом Сидоркина из материалов дела узнала, что "потерпевший" получил синяк во время тренировки.

Как и другим фигурантам дела, Зимовцу вменена часть 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти). Первоначально он по совету назначенного адвоката признал вину и пошел на соглашение со следствием. Однако после вступления в дело Сидоркиной он отказался от признательных показаний и рассмотрения дела в особом порядке.

26 марта Зимовец был задержан на антикоррупционной акции в Москве. 28 марта его оштрафовали Зимовца по части 5 статьи 20.2 (нарушение порядка проведения митинга).

После этого Зимовец был задержан уже по уголовному делу. 1 апреля суд арестовал его на два месяца. 24 апреля Мосгорсуд рассмотрел апелляцию на арест Зимовца втайне от адвоката Сидоркиной. Несмотря на заявление о вхождении в дело, СКР не уведомил ее о заседании.

В Москве по "делу 26 марта" помимо Зимовца были арестованы еще четверо. Дело актера Юрия Кулия было рассмотрено 18 мая в особом порядке; процесс прошел в одно заседание. Судья Тверского райсуда Москвы Мария Сизинцева приговорила Кулия к восьми месяцам колонии-поселения.

24 мая судья Тверского райсуда Москвы Алексей Стеклиев приговорил столяра Александра Шпакова к полутора годам общего режима по обвинению в нападении на командира 1-го батальона 2-го оперполка УМВД по Москве подполковника Валерия Гоникова. Дело также рассматривалось в особом порядке.

Дело 30-летнего грузчика Андрея Косых, который также признал вину, до суда пока не дошло. Арестованный 18 мая пятый фигурант Дмитрий Крепкин вину признал частично.

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29.05.2017
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