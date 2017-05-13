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новость Второй пошел

Дело "узника 26 марта" Шпакова направлено в суд
13.05.2017
Александр Шпаков на акции 26 марта
Александр Шпаков на акции 26 марта
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Заместитель генпрокурора Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении "узника 26 марта" Александра Шпакова, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Дело направлено в Тверской районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

"По версии следствия, Шпаков, препятствуя законной деятельности сотрудников полиции по охране общественного порядка, применил в отношении одного из них насилие, не опасное для жизни и здоровья", - говорится в сообщении.

Шпакову 39 лет, он житель подмосковных Люберец. Работал столяром. 26 марта Шпакова с применением насилия задержали на антикоррупционной акции в центре Москвы, куда он вышел с российским флагом. При задержании демонстранта ударили по голове дубинкой, а затащив в полицейский автобус, начали бить по почкам. Из отдела полиции Шпакова увезли на скорой. Зафиксировав в больнице ссадины и синяки, он ушел домой.

Около 3 часов ночи 27 марта СКР явился к Шпакову с обыском, по окончании которого столяра задержали уже по уголовному делу. 28-го числа его отправили в СИЗО. Таким образом, Шпаков стал первым арестованным по "делу 26 марта". Политзек содержится в столичном СИЗО-5 "Водник".

Шпакову вменена часть 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающая до пяти лет колонии. Как утверждается, он дважды ударил командира 1-го батальона 2-го оперполка УМВД по Москве подполковника Валерия Гоникова. В числе свидетелей по делу - капитан и лейтенант полиции.

Ранее Гоников - на тот момент майор - проходил потерпевшим по второму Болотному делу. В 2014 году, выступая в суде, он признал, что во время митинга на Болотной не пострадал, а лишь потерял рацию, которая вдобавок принадлежала не ему, а МВД. Защита обвиняемых заявила о необходимости перевести Гоникова в статус свидетеля. Сам майор не возражал, однако судья Замоскворецкого райсуда Москвы Наталия Сусина, которая вела разбирательство, в ходатайстве адвокатов отказала.

В том же 2014-м Гоников выступил свидетелем в процессе фигурантов еще одного дела об акции на Болотной - Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева. Он сообщил, что не видел подсудимых на митинге, однако подтвердил фабулу обвинения о якобы происходивших там массовых беспорядках.

27 апреля активистка "Открытой России" Полина Немировская сообщила, что Шпаков дал признательные показания. "Развели", - пояснила она. Между тем лишь неделей раньше, 20 апреля, СМИ передавали, что Шпаков признавать вину отказывается.

28 апреля в СКР объявили об окончании следствия в отношении Шпакова. Обвиняемый и представляющий его интересы адвокат "Открытой России" Сергей Бадамшин приступили к ознакомлению с материалами дела.

По "делу 26 марта", кроме Шпакова, обвиняются по той же статье 318 УК Станислав Зимовец, Юрий Кулий и Андрей Косых. Все они по совету назначенных адвокатов признали вину. Дело Кулия уже поступило в суд. Однако назначенное на пятницу заседание не состоялось. Судья сочла, что Кулий "не был должным образом извещен" о процессе. Дело в особом порядке рассмотрят 18 мая.

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13.05.2017
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