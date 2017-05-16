Реклама

17-летний активист "Другой России" Лев Северухин во вторник был допрошен в столичном главке СКР по "делу 26 марта". Об этом сообщил в своем блоге один из лидеров партии Александр Аверин.

Как ранее передавала "Открытая Россия" со ссылкой на самого Северухина, допросу предшествовал обыск, начавшийся в 6 утра. В сопровождении участкового к лимоновцу явились оперативники и сотрудники 2-го оперполка УМВД по Москве. "Забрали телефоны, забрали ноутбук, книжку Петра Павленского, пять газет "Тотальная мобилизация" (орган "Другой России". - Ред.)", - рассказал активист по телефону из СКР. Он добавил, что в деле ему присвоен статус свидетеля.

Лидер московского отделения партии Ольга Шалина, в свою очередь, рассказала, что Северухину угрожают открыть дело против него самого. "Сам он утверждает, что на том митинге его не было, - заметила Шалина. - В нашей партии не поддерживают Алексея Навального, и никто в акции участия не принимал".

Вечером Аверин написал, что допрос по делу, возбужденному по статье 318 УК (применение насилия к представителю власти), продолжался несколько часов в присутствии независимого адвоката Максима Пашкова. "Северухин сообщил следствию, что насилия в отношении полицейских он не применял", - говорится в посте Аверина.

На сегодня в "деле 26 марта" четверо обвиняемых. Это 39-летний столяр Александр Шпаков, 32-летний строитель Станислав Зимовец, 28-летний актер Юрий Кулий и 30-летний грузчик Андрей Косых. Всем им вменена часть 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающая до пяти лет колонии, и все четверо по советам назначенных адвокатов признали вину.

Дела Шпакова и Кулия уже поступили в Тверской райсуд Москвы. Суд над Кулием состоится 18 мая, начало в 12 часов. Поскольку дело рассматривается в особом порядке, независимый адвокат Алексей Липцер, сменивший защитника по назначению, предполагает, что судья Мария Сизинцева проведет процесс в одно заседание и уже в тот же день вынесет Кулию приговор.

Первое заседание по существу дела Шпакова, как передало во вторник агентство "Москва", назначено на 24 мая.

В понедельник стали известны фамилии семерых силовиков, проходящих потерпевшими по делу. Помимо этих семерых, названных поименно, СКР присвоил статус потерпевших и "другим неустановленным сотрудникам органов внутренних дел РФ и Росгвардии России".