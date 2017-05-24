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По "делу 26 марта" задержан пятый фигурант. Об этом "Граням" сообщила адвокат "Агоры" Светлана Сидоркина, к коллеге которой Ильнуру Шарапову обратились родственники политзека.

Пока "Граням" известна лишь фамилия политзека - Крепков. Сообщается, что задержали его недавно и уже арестовали, однако он еще не переведен в СИЗО, а остается в ИВС.

Как и остальным четверым фигурантам, Крепкову вменяется часть 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающая до пяти лет колонии.

Адвокат Шарапов подал в СКР заявление о вступлении в дело.

Четверо других фигурантов были арестованы в конце марта - середине апреля. Это 39-летний столяр Александр Шпаков, 32-летний строитель Станислав Зимовец, 28-летний актер Юрий Кулий и 30-летний грузчик Андрей Косых. Все четверо по советам назначенных адвокатов признали вину.

До суда дошли дела троих арестованных. Дело Кулия было рассмотрено 18 мая в особом порядке; процесс прошел в одно заседание. Судья Тверского райсуда Москвы Мария Сизинцева приговорила Кулия к восьми месяцам колонии-поселения.

В среду судья этого же суда Алексей Стеклиев рассматривает в особом порядке дело Шпакова.

Между тем Зимовец, несмотря на признание вины, от разбирательства в особом порядке отказался. Первое заседание по его делу было назначено на вторник, однако из-за отсутствия адвоката Сидоркиной судья Екатерина Коротова перенесла слушания на 29 мая. Заседание начнется в 11 часов.

В начале прошлой недели стали известны фамилии семерых силовиков, проходящих потерпевшими по делу. Помимо этих семерых, названных поименно, СКР присвоил статус потерпевших и "другим неустановленным сотрудникам органов внутренних дел РФ и Росгвардии России".