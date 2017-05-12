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новость SERB и Молох

Боевик SERB Петрунько дал показания на фигуранта "дела 26 марта" Юрия Кулия
12.05.2017
Юрий Кулий в суде 12 мая. Фото: Ю.Тимофеев/Грани.Ру
Юрий Кулий в суде 12 мая. Фото: Ю.Тимофеев/Грани.Ру
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Боевик прокремлевского движения SERB Александр Петрунько, совершивший нападение на Алексея Навального, дал показания против Юрия Кулия, арестованного по обвинению в нападении на омоновца в ходе антикоррупционной акции 26 марта на Тверской. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката Кулия Алексея Липцера.

"Он (Петрунько. - Ред.) говорил, что видел, как Кулий взял за руку сотрудника полиции, пытался затащить его в толпу агрессивно настроенных граждан и что-то еще кричал, типа "давайте, хватайте его", - рассказал Липцер. При этом адвокат подчеркнул, что Петрунько не опознавал Кулия, а только описал его внешность.

Липцер также добавил, что ему неизвестно, как Петрунько стал свидетелем по делу: по собственному желанию или после обращения следователей. По словам защитника, в деле кроме показаний признанного потерпевшим сотрудника ОМОНа и Петрунько есть показания еще одного свидетеля. Этот человек не связан с прокремлевскими движениями, но 26 марта тоже находился на месте акции.

27 марта на YouTube-канале движения SERB был опубликован видеодонос на Кулия. "Помогите опознать одного из главных инициаторов нападения на сотрудника полиции и подстрекателя построения баррикад на Пушкинской", - говорилось в комментарии к видеозаписи.

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Петрунько и Кулий на Тверской 26 марта. Кадр видеозаписи

27 апреля у офиса Фонда борьбы с коррупцией Петрунько плеснул в лицо Навальному зеленкой с неким химикатом. В результате химического ожога средней степени политик потерял 80 процентов зрения на правом глазу. Другой сербовец, Алексей Кулаков, снимал атаку на видео.

В пятницу в Тверском райсуде Москвы должно было рассматриваться дело Кулия. Как сообщает корреспондент Граней.Ру, заседание перенесли на 18 мая, поскольку выяснилось, что Кулий в СИЗО не получал повестки в суд. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу и передала его в суд 28 апреля. Дело будет рассмотрено в особом порядке, без исследования доказательств. Приговор будет вынесен в тот же день.

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Юрий Кулий в суде 12 мая. Фото: Ю. Тимофеев/Грани.Ру

В среду Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защиты на арест Кулия. При этом перевести политзека под домашний арест просили как его защитник, так и прокурор.

28-летнему актеру Кулию, как и другим "узникам 26 марта", вменена часть 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающая до пяти лет колонии. Согласно фабуле дела, на акции 26 марта актер схватил за руку омоновца, чем, по словам "потерпевшего", "причинил ему боль".

4 апреля Кулий был задержан после обыска и два дня спустя арестован. Политзека отправили в московский СИЗО-5 "Водник".

Защитник по назначению еще до суда об аресте убедил актера полностью признать вину. С 12 апреля интересы Кулия представляет Липцер. Как сообщал юрист, помимо показаний политзека и "потерпевшего" обвинение основывается на скриншотах видеозаписи, которые на деле ничего не подтверждают.

Сам Кулий рассказал Липцеру, что, когда начались задержания, попытался помешать омоновцу схватить пожилого демонстранта - он положил силовику, который был в бронежилете, руку на плечо. Политзек также заметил, что сожалеет о данных ранее признательных показаниях.

Кроме Кулия по "делу 26 марта" проходят еще три фигуранта: Станислав Зимовец, Александр Шпаков и Андрей Косых. Им также вменена часть 1 статьи 318 УК. Все трое признали вину.

Комментарии 37 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
12.05.2017
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