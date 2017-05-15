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По "делу 26 марта" потерпевшими признаны семеро силовиков. Как передает "Медиазона", об этом днем в понедельник сообщила "Открытая Россия" со ссылкой на постановление СКР.

Фамилии потерпевших, первоначально опубликованные "Открытой Россией", теперь из публикации удалены, однако в заметке "Медиазоны" они по-прежнему перечислены. Помимо упоминавшихся ранее полицейского 2-го оперполка столичного УМВД Евгения Гаврилова (потерпевший в деле Андрея Косых) и командира 1-го батальона этого же полка подполковника Валерия Гоникова (потерпевший в деле Александра Шпакова) упоминаются также Синегубов, Горбунов, Кашляев, Беликов и Гаврютин.

Как отмечает "Медиазона", в деле бывшего болотного узника Сергея Кривова был свидетель П. Синегубов. Он упомянут в кассационной жалобе Кривова, опубликованной Комитетом 6 мая.

Гоников в 2014 году также фигурировал в Болотном деле четырех как потерпевший, а в деле Сергея Удальцова - Леонида Развозжаева - как свидетель. Гаврилов проходил потерпевшим по делу болотника Ивана Непомнящих.

Помимо семерых потерпевших, названных поименно, СКР присвоил такой статус и "другим неустановленным сотрудникам органов внутренних дел РФ и Росгвардии России".

"Судя по количеству потерпевших, в скором времени обвинения могут быть предъявлены и другим участникам акции 26 марта на Тверской", - отметила "Открытая Россия".

На сегодня в "деле 26 марта" четыре фигуранта. Помимо 39-летнего столяра Шпакова и 30-летнего грузчика Косых это 32-летний разнорабочий Станислав Зимовец и 28-летний актер Юрий Кулий. Всем четверым вменена часть 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающая до пяти лет колонии, и все четверо по советам назначенных адвокатов признали вину.

Дела Шпакова и Кулия уже поступили в Тверской райсуд Москвы. Суд над Кулием состоится 18 мая, начало в 12 часов. Поскольку дело рассматривается в особом порядке, независимый адвокат Алексей Липцер, сменивший защитника по назначению, предполагает, что судья Мария Сизинцева проведет процесс в одно заседание и уже в тот же день вынесет Кулию приговор.