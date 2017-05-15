О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/Politzeki/m.260958.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/Politzeki/m.260958.html
Также: Политзеки, Право, Полиция, Спецслужбы, Акции протеста, СМИ, Интернет, Россия, Общество, Политика | Персоны: Сергей Кривов

новость Выяснились имена семерых потерпевших по "делу 26 марта"

15.05.2017
"Потерпевший" Евгений Гаврилов. Кадр видео из твиттера @Soshnikoff
"Потерпевший" Евгений Гаврилов. Кадр видео из твиттера @Soshnikoff
Реклама

По "делу 26 марта" потерпевшими признаны семеро силовиков. Как передает "Медиазона", об этом днем в понедельник сообщила "Открытая Россия" со ссылкой на постановление СКР.

Фамилии потерпевших, первоначально опубликованные "Открытой Россией", теперь из публикации удалены, однако в заметке "Медиазоны" они по-прежнему перечислены. Помимо упоминавшихся ранее полицейского 2-го оперполка столичного УМВД Евгения Гаврилова (потерпевший в деле Андрея Косых) и командира 1-го батальона этого же полка подполковника Валерия Гоникова (потерпевший в деле Александра Шпакова) упоминаются также Синегубов, Горбунов, Кашляев, Беликов и Гаврютин.

Как отмечает "Медиазона", в деле бывшего болотного узника Сергея Кривова был свидетель П. Синегубов. Он упомянут в кассационной жалобе Кривова, опубликованной Комитетом 6 мая.

Гоников в 2014 году также фигурировал в Болотном деле четырех как потерпевший, а в деле Сергея Удальцова - Леонида Развозжаева - как свидетель. Гаврилов проходил потерпевшим по делу болотника Ивана Непомнящих.

Помимо семерых потерпевших, названных поименно, СКР присвоил такой статус и "другим неустановленным сотрудникам органов внутренних дел РФ и Росгвардии России".

"Судя по количеству потерпевших, в скором времени обвинения могут быть предъявлены и другим участникам акции 26 марта на Тверской", - отметила "Открытая Россия".

На сегодня в "деле 26 марта" четыре фигуранта. Помимо 39-летнего столяра Шпакова и 30-летнего грузчика Косых это 32-летний разнорабочий Станислав Зимовец и 28-летний актер Юрий Кулий. Всем четверым вменена часть 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающая до пяти лет колонии, и все четверо по советам назначенных адвокатов признали вину.

Дела Шпакова и Кулия уже поступили в Тверской райсуд Москвы. Суд над Кулием состоится 18 мая, начало в 12 часов. Поскольку дело рассматривается в особом порядке, независимый адвокат Алексей Липцер, сменивший защитника по назначению, предполагает, что судья Мария Сизинцева проведет процесс в одно заседание и уже в тот же день вынесет Кулию приговор.

Комментарии 4 комментария | Оставить комментарий Обсудить
15.05.2017
новость Новости по теме
13.05.2017 Дело "узника 26 марта" Шпакова направлено в суд →
12.05.2017 Боевик SERB Петрунько дал показания на фигуранта "дела 26 марта" Юрия Кулия →
28.04.2017 Все фигуранты "дела 26 марта" заявили о признании вины →
Фото и Видео
29457
Play own
Последнее слово Соколовского
29459
Play own
Роман Сущенко: журналист в заложниках
29458
Play own
В поддержку Ивана Непомнящих
29016
Play own
Политзек Стомахин о митингах против Медведева
Реклама
Выбор читателей
статья Две руки Путина
новость Путин: WannaCry запустили спецслужбы США
Скриншот заставки вируса WannaCry
в блоге На бой за честь России
383
статья Как вывели Навального
Илья Мильштейн
новость Против сноса Москвы: ФОТО
На московском митинге против сноса пятиэтажек. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Постыдитесь, лицемеры
383
новость Угрозы российской экономике
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
новость Умер лидер Норильского восстания
Евгений Грицак. Фото: radiosvoboda.org
новость Жалоба в КС на статью 282
Антон Носик после оглашения приговора. Фото: Грани.Ру
новость Сенаторы: Трампу нужно опубликовать переговоры с Коми
Джеймс Коми. Фото: fbi.gov
новость Шурин Захарченко бежал из ФСБ
Сейф с изъятыми у Захарченко деньгами. Фото: sledcom.ru
новость Путин против "запугивания" КНДР
Запуск ракеты Hwasong-12. Фото ЦТАК
новость Чубаров собирается в Крым
Рефат Чубаров и Ахтем Чийгоз. Источник: investigator.org.ua
новость Дело Магнитского: заплатят втрое
Денис Кацыв. Источник: skurlatov.livejournal.com
статья Украина обогнала Россию
Виталий Портников
в блоге ЛНР: быт и нравы
435
новость Рабский труд в пермской ИК-1
Евгений Пластинин. Кадр из видеообращения
новость КНДР: ракета у границ России
Баллистические ракеты на параде в КНДР. Кадр CNN
новость 30-й штаб Навального открыт
Открытие штаба Алексея Навального во Владивостоке. Фото из твиттера Леонида Волкова
новость Левада-центр пожаловался в КС
Социолог Лев Гудков. Кадр "Грани-ТВ"