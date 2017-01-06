О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/Politzeki/m.257855.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/Politzeki/m.257855.html
Также: Политзеки, Тюрьма, Право, Россия, Общество, Политика | Персоны: Ильдар Дадин

новость ОНК Алтайского края не нашла Дадина в рубцовской ИК-5

06.01.2017
Ильдар Дадин в карельской ИК-7, 01.11.2016. Фото: ФСИН, источник: mk.ru
Ильдар Дадин в карельской ИК-7, 01.11.2016. Фото: ФСИН, источник: mk.ru
Реклама

Члены ОНК Алтайского края Алексей Белоус и Вячеслав Филиппов, побывав 6 января в ИК-5 общего режима в Рубцовске, не обнаружили там Ильдара Дадина. Об этом сообщил на своей ФБ-странице почетный президент комиссии Александр Гончаренко.

Фсиновцы, добавил он, выдали наблюдателям официальную справку о том, что политзека в колонии нет.

О пребывании Дадина в рубцовской ИК-5 написала в среду вечером зампред московской ОНК Любовь Волкова. Такая информация, пояснила она, появилась в рассылке Ассоциации независимых общественных наблюдателей. В сообщении также говорилось, что политзек помещен в ПКТ - внутреннюю тюрьму колонии, - причем содержится там еще с конца декабря.

Жена активиста Анастасия Зотова писала о том, что Дадин может находиться в рубцовской ИК-5, еще 22 декабря. Всех первоходов, прибывающих в Алтайский край, помещают именно в эту колонию, поясняла она. Однако сотрудники самой ИК-5 отказались предоставлять Зотовой какие бы то ни было сведения. Позже Гончаренко сообщил жене политзека, что по состоянию на конец декабря Дадина в ИК-5 не было.

В среду замдиректора ФСИН Валерий Максименко в телефонном разговоре с Зотовой сообщил, что Дадин пока не прибыл в колонию, а все еще следует "к месту своего нового отбывания". Перед Новым годом, рассказал чиновник, политзека "сняли с поезда в большом городе" и на три дня поместили в СИЗО. Таким образом, по словам Максименко, фсиновцы позаботились о том, чтобы в праздник Дадин мог мыться и питаться горячей пищей, а не сухим пайком, как в дороге. "В данный момент он сейчас продолжает движение в поезде, - заключил чиновник. - Думаю, в течение двух дней будет уже на месте и сразу вам сообщит".

Однако 5 января омбудсмен Татьяна Москалькова назвала другие сроки. По ее словам, в колонию Дадин должен прибыть ориентировочно 9-10 января.

2 декабря Дадина вывезли из карельской ИК-7 в городе Сегежа. Утром 4 декабря его доставили в СИЗО-2 в Вологде. Оттуда в следующую же ночь политзека должны были забрать дальше на этап. С тех пор каких бы то ни было определенных сведений о местонахождении Дадина не поступало. Первоначально в интернете сообщалось, что его должны отправить в одну из колоний Кировской области, однако с тех пор подтверждений этой информации не появлялось.

2 января движение "За права человека" направило во ФСИН письмо с требованием сообщить о местонахождении Дадина. С аналогичным запросом в тюремное ведомство обратился и главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

3-го числа с открытым письмом во ФСИН выступила группа литераторов и правозащитников. В числе подписантов документа - Александр Подрабинек, Лев Тимофеев, Григорий Пасько, Лев Рубинштейн.

В среду в Москве у здания ФСИН около 20 гражданских активистов устроили одиночные пикеты в поддержку Дадина. Туда же прибыли пять-шесть провокаторов из SERB, в том числе лидер движения Гоша Тарасевич (Игорь Бекетов) и известный боевик Александр Петрунько, а также покровительствующий им муниципальный депутат Замоскворечья Игорь Брумель. Черносотенцы оскорбляли пикетчиков и журналистов, а затем начали нападать на протестующих, вырывая у них плакаты, и требовали от присутствовавших на месте полицейских задержать всех активистов.

В итоге силовики задержали шестерых протестующих, а также самого Тарасевича ( Видео ВИДЕО).

В ОП "Якиманка" на оппозиционеров оформили протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных мероприятий), после чего отпустили.

Оставить комментарий Обсудить
06.01.2017

новость Новости по теме
05.01.2017 Наблюдатели: Дадин, возможно, находится в ИК-5 в Рубцовске →
04.01.2017 У здания ФСИН в Москве задержаны участники одиночных пикетов в поддержку Дадина →
02.01.2017 ФСИН более месяца не сообщает о местонахождении Дадина →
22.12.2016 В возбуждении против Дадина дела о побоях отказано →
20.12.2016 ФСИН пригрозила Дадину иском в миллион рублей →
19.12.2016 Повторная кассационная жалоба на приговор Дадину отклонена →
16.12.2016 ФСИН: Дадина перевели в другую колонию для "обеспечения личной безопасности" →
15.12.2016 КС со второго раза принял жалобу Дадина на "митинговую" статью 212.1 УК →
13.12.2016 Политзаключенный Дадин рассказал о своем этапировании из карельской колонии →
Фото и Видео
27970
Play own
"Украинские диверсанты" в Москве.
27845
Play own
Пытки Дадина: задержания в Москве
27580
Play own
Вечер политзеков: письма и немного денег
27581
Play own
Алексей Гаскаров выходит на свободу
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость "Адмирал Кузнецов" ушел из Сирии
Авианосец "Адмирал Кузнецов". Фото: mil.ru
новость Кто взломал Демпартию
Белый Дом. Фото с сайта WhiteHouse.Gov
новость Чечня: увольнения после убийств
Граждане, убитые в Чечне 18.12.2016. Кадр видео из Инстаграма Рамзана Кадырова
новость Ингушетия: за убийцу ответит семья
Народный сход в Нестеровской, 05.01.2017. Фото: gazetaingush.ru
РЕКЛАМА
Loading...
новость Дальнобойщики перекрыли трассу
Въезд на ЗСД: шлагбаум, сбитый фурой активиста ОПР. Фото: @ars_ves
новость Младенец и бдительные менты
Манижа Мамасаидова в больнице, 03.01.2017. Фото Бахрома Исмаилова
в блоге Ответственность по крови
383
статья Новый год по знаком смерти
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге О женских прелестях
383
новость Чечня: неизвестные жертвы
Мешки с останками погибших в первой чеченской войне. Кадр видео с ФБ-страницы Асет Мальсаговой
статья Украина и русское горе
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Минобороны: США ответят за Сирию
Игорь Конашенков. Фото: arms-expo.ru
новость Под Мосулом разбился Ми-35
Иракские войска на подступах к Мосулу. Кадр Reuters
новость Халилов снял голодовку
Недим Халилов на 34-е сутки голодовки, 27.12.2016. Фото с ФБ-страницы Дагира Хасавова
новость Финляндия: сто лет без России
Концерт в Хельсинки. Фото: suomifinland100.fi
новость "Кузнецов" покинет Средиземное море
"Адмирал Кузнецов". Фото: mil.ru
новость Брифинг о хакерах перенесли
Дональд Трамп. Фото: donaldjtrump.com
в блоге Кобзон у престола
383
статья Прощальный удар Обамы
Владимир Абаринов
новость Дело Белоусова: Россия спорит с ЕСПЧ
Ярослав Белоусов. Кадр Граней.Ру