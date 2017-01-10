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новость Умер Алексей Яблоков

10.01.2017
Алексей Яблоков. Фото с сайта www.greenworld.org.ru
Алексей Яблоков. Фото с сайта www.greenworld.org.ru
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В Москве на 84 году жизни скончался член федерального политкомитета партии "Яблоко", эколог Алексей Яблоков. Об этом сообщает руководитель пресс-службы партии Игорь Яковлев.

В 1956 году Яблоков окончил биологический факультет МГУ. В 1959 году защитил кандидатскую, в 1965 - докторскую диссертации. В 1984 году Яблокова избрали членом-корреспондентом АН СССР. Яблоков вел исследования в области биологии морских млекопитающих, популяционной и эволюционной биологии, экологии.

В 1988 году Яблоков основал и возглавил отделение Greenpeace в СССР, а также Московское общество защиты животных.

В 1989 году Яблоков был избран народным депутатом СССР от научных обществ и ассоциаций при АН СССР. В Верховном совете был заместителем председателя комитета по экологии, членом координационного совета Межрегиональной депутатской группы.

В 1991-1993 годах Яблоков был советником президента России по вопросам экологии и охраны здоровья. В 1993-1997 Яблоков возглавлял межведомственную комиссию Совета безопасности России по экологической безопасности.

В 2005 году Яблоков создал и возглавил партию "Союз зеленых России" ("Зеленая Россия"). В 2006 "Союз зеленых" вошел в партию "Яблоко" на правах фракции. Яблоков стал зампредседятеля партии, а с 2008 вошел в состав политкомитета "Яблока".

В 2007 и 2011 годах Яблоков баллотировался в Госдуму по спискам партии "Яблоко".

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10.01.2017
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Интервью член-корреспондента РАН Алексея Яблокова Граням.Ру.

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