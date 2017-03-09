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Вице-спикер Ирина Яровая внесла на рассмотрение Госдумы палаты парламента поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за склонение к самоубийству.Документ опубликован в базе законодательных инициатив нижней палаты.

Единороска предлагает ввести в УК России новую статью "Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства". Проект закона получил положительные отзывы от Верховного суда и правительства. Федерального Собрания.

Склонение к самоубийству Яровая предлагает наказывать лишением свободы до двух лет, а содействие совершению самоубийства - до трех лет.За такие же действия в отношении детей и беременных женщин, или совершенные в интернете, срок лишения свободы составит до четырех лет. Если самоубийство произошло, то срок заключения депутат предлагает поднять до пяти лет. После самоубийства ребенка или беременной женщины наказание предусматривается до семи лет лишения свободы.

Также Яровая предлагает криминализовать распространение информации о способах самоубийства и призывы к суициду, совершенное публично или через интернет. Санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. За вовлечение детей в так называемые "игры смерти" предлагается ввести в УК новую статью, с наказанием сроком до года или штрафом до 80 тысяч рублей.

Действующая статья 110 УК (доведение до самоубийства) также может претерпеть изменения. К нынешним пяти годам за самоубийство "в результате угроз, жестокого обращения с человеком" Яровая рекомендует добавить еще один. Вводится также повышенное наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет за доведение до самоубийства детей, беременных женщин, групп граждан, а также с использованием СМИ и интернета.

При этом человек, добровольно прекративший преступную деятельность и активно способствовавший раскрытию преступления, будет освобожден от уголовной ответственности.

Кроме того, Яровая внесла на рассмотрение Госдумы еще один законопроект. Он обязывает Роскомнадзор в течение суток оповещать МВД о выявлении интернет-страниц с призывами к суициду и информацией о способах его совершения. Пока что Роскомнадзор просто блокирует крамольные страницы. Теперь предлагается обязать правоохранительные органы выявлять их создателей и администраторов.

Введение таких статей поддержал и Владимир Путин. Распространение сайтов, пропагандирующих суицид президент назвал новой угрозой в информационной сфере. "Преступники, а иначе их не назовешь (можно было бы назвать, если бы не публичное выступление, но они как минимум преступники), прежде всего нацелены на подростковую и молодежную аудитории, на детей с неокрепшей психикой или находящихся в трудной жизненной ситуации", - отметил Путин в выступлении на коллегии МВД.

16 мая прошлого года в "Новой газете" была опубликована статья "Группы смерти" о покончившей с собой семикласснице. Родители девочки провели свое расследование и выяснили, что их дочь состояла в нескольких закрытых группах в соцсети "Вконтакте". В них неизвестные фактически заставляют детей покончить собой. В статье фигурируют еще несколько семей, потерявших детей в результате суицида. Родители выяснили, что их дети состояли в тех же группах, что и героиня статьи. Всего, по данным родителей и автора материала, за последние полгода 130 детей, находившихся в одних и тех же закрытых группах в "Вконтакте", совершили самоубийство.

20 мая петербургские следователи возбудили уголовное дело о подстрекательствах подростков к самоубийству через социальную сеть "Вконтакте" по части 4 статьи 33 - статье 110 УК.

В ноябре пресс-служба СКР сообщила о задержании администратора "группы смерти" Филиппа Будейкина. В сети у него был псевдоним "Филипп Лис". Следователи установили, что 15 несовершеннолетних из разных регионов, состоявших в "группах смерти", покончили с собой. Самоубийства еще пятерых ребят не состоялись. В СКР сообщили, что сейчас следователи провели серию обысков в 10 регионах России у администраторов и участников "группы смерти".

14 февраля глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что организаторов групп в соцсетях, склоняющих детей к суициду, надо приравнять к террористам. "Из того, что пишут дети у себя на странице в открытом доступе, можно сделать вывод, что они получают какие-то задания. Начинается опасная игра в смерть. Тех, кто ведет эту игру, я бы приравнял к террористам, потому что цель у них та же: убийство. Одного подозреваемого правоохранительные органы задержали, но надо искать и остальных", - сказал глава РКН.

Несмотря на усилия ведомства и интернет-сообществ, такие интернет-страницы продолжают появляться, отметил Жаров. Начиная с 1 января Роскомнадзор выявлял и закрывал от 50 до 90 подобных групп в день. В последние недели организаторы изменили тактику и мигрировали в Instagram. По запросу Роскомнадзора администраторы удалили оттуда ссылки на такие группы и хэштеги.